SPORT

De Redacția
joi, 21 august 2025, 23:45
Jucătoarele din România şi-au aflat adversarele din primul tur al US Open. Cel mai greu duel o aşteaptă pe Gabriela Ruse

Jucătoarele Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat joi adversarele din primul tur al tabloului de simplu feminin de la US Open, potrivit News.ro.

Cel mai greu duel o aşteaptă pe Gabriela Ruse, locul 67 WTA, care o va înfrunta pe Daria Kasatkina (Australia), cap de serie 15 şi locul 17 WTA. Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, va evolua cu Solana Sierra (Argentina, 75 WTA), iar Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, va juca împotriva americancei Danielle Collins (59 WTA).

Britanica Emma Răducanu, locul 35 WTA, va întâlni o jucătoare venită din calificări. Liderul WTA Arina Sabalenka o va înfrunta pe Rebeka Masarova (Elveţia), locul 109 WTA, iar numărul 2 mondial, Iga Swiatek, va evolua cu Emiliana Arango (Columbia), 81 WTA.

Etichete: Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Sorana Cirstea, tenis, US Open

