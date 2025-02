Jucător de 10 milioane de euro văzut la lucru în Copou! Un altul a jucat pentru prima dată pe zăpadă. Trei suspendați la Poli, cu Slobozia

Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de meciul care s-a încheiat cu scorul de 1-1 (0-1).

* Deși au făcut doar câteva antrenamente în Copou, trei dintre cei șapte jucători aduși în ultimele zile la Poli, mijlocașul Antonio Bordușanu (Dinamo București), extrema Adama Salimou Diakhaby (Bandirmaspor, Turcia 2) și atacantul Xhuliano Skuka (Penafiel, Portugalia 2) au fost trecuți pe foaia de joc și au intrat pe teren.

Reamintim, Diakhaby a costat 10 milioane de euro în 2017, când a fost cumpărat de Monaco de la Stade Rennais, aceeași sumă fiind plătită un an mai târziu pe el de englezii de la Huddersfield.

Ceilalți patru nou veniți, mijlocașii Eduardo Nardini (Jablonec, Cehia 1), Romario Moise (Ceahlăul Piatra Neamț) și Valentin Borcea (UTA) și stoperul Matija Boben, au fost în afara lotului, ultimul, împrumutat de la CFR Cluj, neavând drept de joc.

* Marcatorul golului gazdelor, portughezul Guilherme Soares a declarat la final că este prima dată în viața lui când a jucat pe zăpadă!

Bordeianu: „Atitudinea bate multe lucruri!”

* Poli a plătit scump remiza din această seară, la meciul din etapa viitoare, de la Slobozia, ieșenii urmând a avea trei suspendați: S. Camara, care a fost eliminat, Samayoa și Ispas, pentru cumul de cartonașe galbene.

* Pacea dintre fotbalistul ieșean Mihai Bordeianu și antrenorul Politehnicii, Vasile Miriuță, a fost oficializată în această seară. Jucătorul care nu a prins vreun minut în ultimele două etape a fost titularizat, el purtând și banderola de căpitan de echipă. La final, Bordeianu a spus: „Ca niciodată, am avut reacție după ce am fost conduși și am obținut un punct, excelent pentru moral. Atitudinea bate multe lucruri. Dacă fiecare dă totul pentru echipă, nu are cum să nu iasă! Au venit și jucători buni, suntem încrezători c-o scoatem. Trebuie să fim însă umili după aceste două egaluri cu echipe puternice”.

* La meci a asistat și fostul mare arbitru Adrian Porumboiu.

