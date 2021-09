Jucător nou în Copou

Politehnica Iaşi a ajuns miercuri, în jurul orei 2:00, acasă, după expediţia efectuată în Maramureş cu prilejul meciului de marţi, cu Minaur Baia Mare, din şaisprezecimile de finală ale Cupei României la fotbal. Firesc, jucătorii care au făcut peste 800 de kilometri la începutul săptămânii au lucrat lejer alaltăieri, la intensitate normală antrenându-se doar fotbaliştii care au fost menajaţi la disputa de Cupă, pierdută cu 1-3.

Începând de ieri, antrenamentele au avut acelaşi ritm pentru întreg lotul, neuitându-se însă că unii jucători au parcurs1700 de kilometri în câteva zile. Reamintim, primii 900 km au fost străbătuţi la finalul săptămânii trecute, când Iaşul s-a confruntat la Techirghiol, cu Unirea Constanţa, sâmbătă dimineaţă, în campionat. De altfel, păstrarea unei stări de prospeţime adecvată este o preocupare de bază a staff-ului tehnic coordonat de Costel Enache, mai ales că luni se va pleca din nou la un drum lung, spre Călăraşi, pentru partida de marţi, din etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal, cu Dunărea.

Din păcate, Enache nu are veşti prea bune legate de starea jucătorilor. Asta deşi mai vechii accidentaţi Deretti şi Stoenac, care au căzut în urmă cu mai bine de o lună, în timpul meciului cu Universitatea Cluj, dau semne de revenire, brazilianul bifând câteva minute în duelul de la Baia Mare. După disputa din Maramureş, BrayhanTorres s-a ales cu o contractură musculară, iar Alexandru Aftanache cu o uşoară entorsă. În plus, mai mulţi jucători au avut viroze, iar Alexandru Stan a urmat modelul dat de Cristi Puşcaş şi a început un un tratament cu antibiotice. O altă problemă este legată de Tiberiu Serediuc, care are unele probleme musculare mai vechi. Din cauza acestora, el nu a putut intra la Baia Mare pe parcursul meciului, aşa cum se dorea, fotbalistul simţind la încălzire că lucrurile nu sunt în regulă. În ceea ce-l priveşte pe Ioan Pop, acesta a ieşit din circuit în acest an.

Într-un asemenea context, Poli, care a suferit puternic la mijloc în ultimele partide, a mai adus un mijlocaş, Paul Andrei Chiorean, care a evoluat în ultimii doi ani la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Născut la Bistriţa pe 1 ianuarie 1997, jucătorul, liber de contract, a mai fost legitimat la Luceafărul Oradea. Reţinerea lui Chiorean în lot depinde de modul în care se va prezenta la teste.

Mai trebuie precizat faptul că ieşenii, care se vor întoarce de la Călăraşi miercuri dimineaţă, au solicitat reprogramarea disputei cu Metaloglobus Bucureşti, din etapa a IX-a. Conform anunţului iniţial, meciul cu bucureştenii ar trebui să se joace pe 2 octombrie, de la ora 11:00. (Ovidiu MINEA)

Rezultate din şaisprezecimile de finală ale Cupei României: CS Hunedoara – FCSB 3-5 (0-2).Vlad ('58), Hergheligiu ('70), Simon ('80) / Stoica ('19, '50), Oaidă ('31), Musi ('95), V.Gheorghe ('98); CSO Filiaşi (L3) – UTA 1-0 (1-0)!.Vîlcică ('38); Ripensia Timişoara –Dinamo Bucureşti 0-1 (0-1). C.Matei ('36). CSU Craiova – CFR Cluj 1-0 (0-0) Houri (63).