MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Judecătorii au mai pronunțat o condamnare în afacerea „Flux”. Primarul Mihai Chirica este printre inculpați

De Alex ZĂNOAGĂ
miercuri, 10 septembrie 2025, 12:55
1 MIN
Judecătorii au mai pronunțat o condamnare în afacerea „Flux”. Primarul Mihai Chirica este printre inculpați

La un an de la condamnarea cu suspendare a fostului inspector în cadrul Direcției de Arhitectură și Urbanism a Primăriei, Victor Gavriluță, pentru abuz în serviciu, magistrații Tribunalului au admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de procurorii DNA cu un alt fost angajat în urbanismul municipalității, Gabriel Ghergheșanu.

Acuzat de complicitate la abuz în serviciu, acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Hotărârea nu este definitivă, ea putând fi contestată.

Dosarul „Flux” vizează condițiile în care societatea Flux SRL, administrată de Tudor Cheșcu, a construit pe strada Vasile Lupu un bloc cu 9 niveluri, cuprinzând 60 de apartamente, spații comerciale, spații de depozitare și garaje cu o suprafață utilă totală de 5.705 mp, în locul unei clădiri cu două niveluri, subsol și parter, cu o suprafață desfășurată de 501 mp, care fusese autorizată.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

 

Etichete: afacerea flux, condamnare, primarul mihai chirica

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network