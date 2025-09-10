Judecătorii au mai pronunțat o condamnare în afacerea „Flux”. Primarul Mihai Chirica este printre inculpați

La un an de la condamnarea cu suspendare a fostului inspector în cadrul Direcției de Arhitectură și Urbanism a Primăriei, Victor Gavriluță, pentru abuz în serviciu, magistrații Tribunalului au admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de procurorii DNA cu un alt fost angajat în urbanismul municipalității, Gabriel Ghergheșanu.

Acuzat de complicitate la abuz în serviciu, acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Hotărârea nu este definitivă, ea putând fi contestată.

Dosarul „Flux” vizează condițiile în care societatea Flux SRL, administrată de Tudor Cheșcu, a construit pe strada Vasile Lupu un bloc cu 9 niveluri, cuprinzând 60 de apartamente, spații comerciale, spații de depozitare și garaje cu o suprafață utilă totală de 5.705 mp, în locul unei clădiri cu două niveluri, subsol și parter, cu o suprafață desfășurată de 501 mp, care fusese autorizată.

