Local

Județul Iași îl are tot pe „Muțunache” pe frontispiciul virtual. După ce a pierdut pagina de Facebook, CJ cumpără software antivirus și antihackeri

De Radu MEȘNIȚĂ
vineri, 17 octombrie 2025, 03:00
2 MIN
De mai bine de o săptămână, pagina de Facebook a Consiliului Județean are tot sigla „Chicken Game”. Conținutul nu a mai fost actualizat de o lună. Chiar și pe pagina personală a vicelui Marius Dangă scrie „vicepreședinte la Chicken Game”.

La o săptămână după ce a pierdut controlul asupra paginii sale de Facebook, Consiliul Județean s-a decis să achiziționeze „servicii de implementare soluție integrată de protecție împotriva atacurilor informatice și virușilor”. Este vorba de o achiziție directă în care criteriul de departajare a ofertelor este prețul: cine oferă cât mai puțin sub 79.338 lei, suma estimată, a câștigat contractul. Data limită a înscrierii ofertelor este 20 octombrie, iar soluția antivirus și antihacker va trebui instalată în decurs de cinci zile. Odată finalizat sistemul de protecție, urmează o perioadă de 12 luni „pentru suport tehnic post implementare/ migrare pentru întreaga perioadă de valabilitate a licențelor”, se precizează în scrisoarea de intenție.

Ultima postare: pe 16 septembrie

Pagina de Facebook a CJ nu a mai fost actualizată de o lună, ultima postare a celor de la Consiliul Județean datând de pe 16 septembrie. Doar imaginea de profil a CJ, stema județului, a fost înlocuită cu un desen care face trimitere la un joc, Chicken Game.
Toate link-urile către această pagină au fost modificate, victimă căzând unul dintre vicepreședinți, Marius Dangă, sub fotografia căruia scrie – pe pagina lui proprie – „vicepreședinte la Chicken Game”. Celelalte două funcții înrudite, președintele Costel Alexe și vicepreședintele Sorin Afloarei, nu au fost trecute pe paginile celor doi cu legătură (link) spre fosta pagină a CJ Iași.

Unul dintre vicepreședinții CJ a căzut indirect victimă „schimbărilor” de la CJ, devenind fără să vrea „vicepreședinte la ChickenGame2”.

Este a doua problemă majoră pe care o are pagina de Facebook a Consiliului Județean de când administrația județului are conducere liberală. În 2020, când a pierdut poziția de președinte al CJ, Maricel Popa a plecat cu tot cu pagina de Facebook a județului după el, care avea strânși atunci circa 20.000 de următori, devenind pagina „Senator Maricel Popa”. Atunci s-a pierdut și arhiva, tot ce fusese afișat pe vechea pagină a consiliului. Noua echipa de la CJ a pornit cu o pagină construită de la zero.

Etichete: atac informatic, consiliul judetean iasi, facebook

