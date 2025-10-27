Jumătate de Iași, în beznă. A fost luată prin surprindere primăria de schimbarea de oră? – UPDATE

Mai multe zone din Iași au fost în beznă în această seară, inclusiv intersecții importante și cartiere întregi. Locuitorii au semnalat lipsa iluminatului pe Șoseaua Nicolina, Șoseaua Națională, zona Doi Băieți spre Metalurgie și Podu-Roș spre Podul de Piatră, dar și pe străzile adiacente din Pacurari. Ulterior, în jurul orei 18:23, iluminatul stradal a revenit la normal.

UPDATE 19:00

Purtătorul de cuvânt al Primăriei, Sebastian Buraga, a declarat că bezna din unele cartiere din Iași din această seară a avut drept cauză „o problemă de comunicație”. Oficialul municipalității a precizat că aceasta a intervenit între serverele prin intermediul cărora este gestionat sistemul și partea de software: deși serverele arătau că sistemul era funcțional, în realitate o parte din acesta nu era pornită. Problema a fost rezolvată după ce echipe ale firmei Elba (concesionarul sistemului) au constatat deficiențele din teren și au actualizat soft-ul specific.

Update 18:23

După mai bine de 45 de minute de beznă, au început să se aprindă becurile în majoritatea zonelor afectate.

Știre inițială

Iașiul se confruntă cu un incident neobișnuit în ceea ce privește iluminatul public. Mai multe intersecții și cartiere au rămas în întuneric. Șoseaua Nicolina este practic în beznă zona Mănăstirea Cetățuia nu are iluminat stradal, iar pe Șoseaua Națională, din Podu-Roș spre Podul de Piatră, străzile sunt, de asemenea, în beznă.

În zona Doi Băieți, spre Metalurgie, nu funcționează iluminatul public, însă se mai observă lumină parțială spre Flux. Locuitorii din cartierele adiacente și din Pacurari au semnalat aceeași problemă, cu sistemele de iluminat oprite.

Autoritățile locale nu au emis încă un comunicat oficial privind cauzele situației.

