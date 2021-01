Jurământul ministrului Sănătății: să ”măture” politrucii politici numiți în fruntea spitalelor și nu numai

„Vor exista schimbări peste tot, începând de la secretarii de stat din Ministerul Sănătăţii, unde va fi unul singur care va rămâne din vechii secretari de stat. Vor exista schimbări la toate instituţiile din Sănătate, fără excepţie”, a declarat Vlad Voiculescu într-un interviu pentru „Epoch Times”. Ministrul i-a invitat pe cei care vor să vină alături de el să-şi trimită CV-urile la Ministerul Sănătăţii, însă funcţiile nu sunt stabilite la minister, ci la partid, USR-PLUS fiind în proces de selecţie a secretarilor de stat şi a persoanelor care să fie numite în conducerile de agenţii, autorităţi, oficii şi institute naţionale.

oar două nume sunt sigure până în prezent că vor rămâne în echipa de conducere a Ministerului Sănătăţii: Andreea Moldovan, primul secretar de stat numit de Voiculescu, şi Andrei Baciu, secretar de stat liberal care are sprijinul partidului pentru a continua. Surse politice susţin că una din primele persoane din conducerea ministerului care va fi înlocuită e Nicoleta Rusu, secretar general, numită de Nelu Tătaru, care oricum are un mandat temporar pentru ocuparea acestei funcţii (până în aprilie), dar care va fi eliberată din această poziţie mai devreme. Vlad Voiculescu deja a anunţat că actuala şefă a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Adela Cojan, are zilele numărate. Numită în funcţie în vremea când la Sănătate era Victor Costache, Cojan va fi înlocuită de Adrian Gheorghe, expert în politici de sănătate despre care Voiculescu a precizat că îl ştie de mai mulţi ani şi are un CV pe măsura fişei postului.

