Juriștii CTP Iași, făcuți de râs în instanță. Veste proastă și pentru contribuabili: cel care a primit bani în plus din eroare rămâne cu ei în buzunar

Prin acțiunea îndreptată împotriva lui Cătălin C., CTP a cerut Tribunalului să-l oblige pe acesta la plata sumei de 1.878 lei, reprezentând contravaloarea concediului de odihnă aferent anului 2022, a sumei de 1.450 lei reprezentând contravaloarea voucherelor de vacanță și a încă 50 de lei, contravaloarea avizului medical periodic. Juriștii CTP afirmau că fostul lor șofer adusese companiei un prejudiciu din vina și în legătură cu munca sa în valoare totală de 3.378 lei.

Speța în sine era simplă. Cătălin C. se angajase la CTP ca șofer de autobuz în octombrie 2018. În august 2022, el demisionase. În cursul acelui an însă, până să demisioneze, el apucase să încaseze banii pentru concediul de odihnă, voucherele de vacanță, iar compania îi plătise avizul medical periodic. Banii se cuveneau pentru un an întreg, dar Cătălin C. plecase înainte de sfârșitul acestuia. De aici și pretențiile companiei.

Juriștii CTP își întemeiaseră acțiunea pe articolul din Codul Muncii referitor la răspunderea patrimonială. În baza acestuia, pentru ca angajatul să poată fi obligat la plată, trebuie ca în momentul producerii pagubei, persoana în cauză să fie salariat la angajatorul păgubit, fapta comisă să aibă un caracter ilicit și să fie săvârșită în legătură cu munca, să existe un prejudiciu cuantificabil, fapta comisă să fi provocat acel prejudiciu, iar vina să aparțină salariatului. Neîndeplinirea oricăreia dintre condiții înlătură răspunderea.

Demisia era un drept al său, nu o faptă ilicită

Din cele spuse de juriștii CTP, magistrații Tribunalului nu au putut constata ce i se reproșa efectiv lui Cătălin C. Demisia era un drept al său, nu o faptă ilicită. Șoferul nu se făcea vinovat de săvârșirea niciunei fapte aflate în legătură cu munca sa. Primise doar niște bani în plus față de ce ar fi trebuit. Dar, dacă se vorbea de răspundere patrimonială, aceasta ar fi putut aparține contabilului și casierului, care calculase, respectiv dăduse banii din fondurile CTP. Șoferul era doar beneficiarul unei îmbogățiri fără just temei. „În practica judiciară s-a subliniat constant că, în sarcina salariatului obligat la restituire, nu se reţine vinovăţia celui în cauză, iar obligaţia de restituire care se naşte în sarcina salariatului nu reprezintă o formă a răspunderii patrimoniale, dar că raţiunea acestei obligaţii se întemeiază pe îmbogăţire fără justă cauză. Altfel spus, caracterul inacceptabil al îmbogăţirii fără just temei, înţeleasă în sens larg, naşte în sarcina salariatului care a primit plata obligaţia de a restitui plata nedatorată către cel care a efectuat-o”, au arătat judecătorii.

Juriștii CTP greșiseră încadrarea legală a acțiunii trimise în instanță. Greșiseră și legea la care se raportau, invocând Codul Muncii, în locul Codului Civil. Ca urmare, acțiunea CTP a fost respinsă, iar Cătălin C. și-a păstrat banii primiți. Hotărârea Tribunalului nu este încă definitivă, ea fiind contestată de CTP. Curtea de Apel urmează să stabilească primul termen de judecată.

