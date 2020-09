Jurnalul unui părinte de online: Cine îi învață pe ei zoom, adservio??? Vai de capul lor copii sărmani... Nu au nici o șansă la viitor

Jurnalul unui parinte de online:

Ora 5.45: trezirea. Fac cafeaua si fac planul pentru astăzi.... Pregatesc si verific calculatorul... Totul funcțional.

Ora 07.00: trezirea gasca. Micul dejun, spalat.... Unul pregatit ptr gradi, celalalt ptr on line....

Ora8. 00: plec spre gradi cu cel mic..

Ora 8.10: on line-ul nu merge... Tati ce sa fac, nu ma pot loga? Ne auzim pe video sa vad ce eroare este... Stai calm tata doamna trebuie sa dea accept. Dupa 3 minute, totul merge brici.

Trec pe langa o gradinita de stat : dezolant... Copii mici "intampinati" primitor de personal in alb, manusi, combinezoane, masti, viziere, termometre.... Copiii sunt terifiati..... Cu ce au gresit ei oare???? Vis-a-vis o sala de jocuri... Relax acolo, fara probleme... Ca in acea camera mare unde se fumeaza si se bea whiskey dupa o lunga zi de munca...

Revin pe planeta Pamant.. Grupul de parinti de pe watsupp este agitat.... Nu toti copiii au primit accept... Stau si asteapta...

Ora 8.30 totul e rezolvat. Zoom merge, copilul cel mic nu mai plange la gradi, eu plec grabit la treaba...

Ora 9.15: pica netul la scoala. Toti sunt pe afara.... Suna cel mare... Tati ce sa fac, astept iarasi? Da, dragul meu, stai si asteapta....

Incepe sa sune telefonul de servici si ma deconectez de la "on line"....cu un gust amar.

Ajung aproape acasa pe la 16, curios ce a facut in prima zi de a 5-a....totul bine... În fata porții mele primarul cu staff-ul sau faceau campanie.... Aveau chef de vorba... Dle primar nu va supărați, nu am timp de taclale.... Am un copil pe zoom la scoala si vreau sa stiu ce face.... Vorbim noi alta data.... Intru in casa: cum a fost dragule astazi? A fost bine.... Doar ca "tati vreau sa merg la scoala sa imi cunosc colegii"... Inghit in sec si incerc sa ii explic situatia de fata. Explic fara sa fiu de acord..... Ies repede la poarta poate îl mai gasesc pe primar sa vina sa se uite in ochii tristi ai copilului si sa ii explice de ce????

Trecem la teme... Dar manualele??? Ups: nu se dau ptr ca "covid"... Vai de capu nostru...si al lor de copii. Mergem pe manualele online.... No comment.... Auxiliare, fiecare cu editura lui....

Pregatim ziua ptr maine... Cum intram online tati? Pe Adservio... Alt program...

Pune mana bai tati si cauta manualul programului mai sus numit..aplica, fa cont, explica copilului... . Noroc ca mai stiu sa folosesc calculatorul.....

Vedem noi maine la 7.55 dupa ce primi mesajul de logare cum functioneaza programul....

Este prima zi si deja am dureri de cap... Ma imbarbatez spunand ca mai rau de atât nu se poate.....

Ma uit la stiri... Imi vine greață.... La figurat... Vad copii care nu au curent in casa;parinti care nu au ieșit cu anii din satul lor; scoli neterminate... Groaznic... Si se vorbeste de online acolo.... Copii ce nu au cu ce se incalta.... Cine ii învață pe ei zoom, adservio??? Vai de capul lor copii sarmani... Nu au nici o sansa la viitor..... Cu ce au gresit ei oare????

Incepe programul de seara... Baita la copii, pregatire pentru maine. Sotia se ocupa de cel mic, eu ma ocup de cel Mare... Orarul pe maine... Id, parola.... Romana, matematica si.... 2 ore de sport... Pe online? Iti trebuie echipament și adidași ???? Macar am spirit de gluma.... Nu l-am pierdut.... Tati sa iei laptopul si sa ieși în curte.... Sa nu darami ceva prin casa....

Terminam totul... Iau laptopul si continui serviciul.... Am. 20 emailuri si la vreo 10 trebuie sa raspund... Sper sa termin pe la 12....maine e o noua zi.....

Noapte buna Romania... Oriunde te-ai afla....