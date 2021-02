Justin Ştefan ripostează după declaraţiile lui Burleanu: Să vină urgent cu probe

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a ripostat, vineri, printr-un mesaj postat în social media, după acuzaţiile aduse seara trecută Ligii de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

“Am văzut că lui Răzvan Burleanu îi plac cifrele, aşa că îi ofer câteva:

1. În acest sezon, cluburile din Liga I vor plăti pentru indemnizaţiile arbitrilor şi ale observatorilor de arbitraj suma de 5.9 milioane lei, adică peste 1.2 milioane euro (fiecare club din Liga I plăteşte pentru un meci suma de 18.642 lei, iar numărul total de meciuri este 317).

2. În sezonul trecut, fiind doar 268 de meciuri, cluburile din Liga I au plătit pentru arbitri şi observatorii de arbitri suma de aproximativ 1.02 milioane euro.

Cât despre calitatea prestaţiilor pentru care cluburile din Liga I plătesc peste un milion de euro anual, cred că o ştim cu toţîi.

Răzvan Burleanu trebuie să înţeleagă că FRF furnizează un serviciu cluburilor din Liga I, iar acest serviciu lasă multe de dorit. Cred că Burleanu ar trebui să fie primul interesat de îmbunătăţirea prestaţiilor sau măcar de corectarea greşelilor prin intermediul sistemului VAR, deoarece arbitrii sunt în subordinea lui.

În cadrul protocolului VAR, LPF şi FRF au anumite obligaţîi: LPF să furnizeze tehnologia (există deja 2 mSşini de VAR, aşa încât LPF şi-a făcut treaba), iar FRF să furnizeze formarea arbitrilor VAR, ceea ce am constatat cu toţii că nu s-a întâmplat până acum.

LPF nu poate acoperi costurile pentru educarea arbitrilor deoarece această chestiune ţine, potrivit legii şi regulamentelor, de FRF. Ba mai mult, după ce FRF va furniza arbitrii VAR, cluburile din Liga I vor plăti baremurile acestor arbitri. Aşadar FRF trebuie să scoată bani din buzunar pentru a-şi ajuta arbitrii să se califice profesional şi să poată câştigă mai mulţi bani.

Şi dacă tot vorbeşte de transparenţă, îl aşteptăm pe domnul Burleanu să ne spună cât la sută din veniturile FRF (inclusiv pomana primită de la FIFA şi de la UEFA), merge efectiv în bugetul cluburilor afiliate la FRF? Nu de alta, dar în cazul LPF, circa 90% din veniturile comerciale realizate de noi merg către cluburile din Liga I.

Iar acum, pentru că m-a făcut curios, îi adresez şi eu domnului Burleanu câteva întrebări, deşi sunt sigur că vor rămâne fără răspuns:

1. Care este bugetul anual de salarii al FRF?

2. Care este valoarea anuală a diurnelor de deplasare plătite de FRF preşedintelui Burleanu din 2014 până în prezent?

3. Câţi bani s-au cheltuit de FRF în proiectele eşuate ale centrelor de excelenţă?

Cât despre suspiciunile de control al LPF asupra arbitrajului şi asupra comisiilor jurisdicţionale, îl aştept pe Răzvan Burleanu să vină urgent cu probe, pentru că altfel este de-a dreptul ridicol. Mi se pare că după 7 ani de mandat domnul Burleanu nu ştie că CCA, comisie din cadrul FRF, deleagă arbitrii şi observatorii de arbitri, iar Comitetul Executiv al FRF numeşte membrii comisiilor jurisdicţionale. Aşa încă mă întreb retoric nu cumva cei care îi deleagă sau îi numesc pe arbitrii şi pe membrii comisiilor jurisdicţionale sunt primii care pot avea controlul asupra celor delegaţi sau numiţi?”, a notat Ştefan pe Facebook.

Răzvan Burleanu a declarat, joi, după şedinţa Comitetului Executiv al forului, că LPF vrea să îşi asume managementul implementării VAR, deşi nu contribuie financiar la acest proiect. El a menţionat că vrea să forţeze mâna LPF să facă reduceri la nivelul salariilor sau să “pălăvrăgească mai puţin” şi să muncească mai mult.

“Pentru finanţarea VAR-ului încă din 2019 am considerat că este responsabilitatea FRF să facem eforturi financiare, să ne implicăm şi noi şi să finanţăm acest proiect extrem de important pentru Liga 1 şi pentru Cupa României. Ne-am oferit încă din 2019 că vom acoperi cheltuielile pentru pregătirea arbitrilor. Am investit deja câteva zeci de mii de euro în pregătirea teoretică a arbitrilor, care a început încă din 2019 şi chiar dacă a fost o situaţie de pandemie în 2020 pregătirea teoretică a arbitrilor a continuat neîntrerupt. Am avut însă surpriza să văd că deşi deţinătorul de drepturi tv a oferit această posibilitate de a acoperi cheltuielile cu tehnologia VAR, am avut surpriza neplăcută să vedem că LPF nu acoperă nicio cheltuială, niciun cost în cadrul acestui proiect, chiar dacă competiţia Ligii I nu este organizată de către federaţie. Am mers mai departe cu finanţarea acestui proiect, fiindcă cred că sunt proiecte care trebuie să meargă în implementare dincolo de conflictele de la nivel instituţional care au fost şi sunt încă între federaţie şi ligă. Discuţiile s-au blocat fiindcă deşi FRF acoperă cheltuielile cu pregătirea arbitrilor în cuantum de aproximativ 500.000 de euro, palavragii de la LPF îşi doresc să-şi asume acest proiect şi au solicitat să-şi asume managementul implementării VAR, deşi LPF nu acoperă niciun leu în acest proiect. Altfel spus, LPF îşi doreşte să conducă arbitrajul românesc pe banii FRF. Îi suspectez chiar că îşi doresc un control pe arbitraj pe care să-l tranzacţioneze în avantajul şi în interesul vreunui club, aşa cum există astăzi suspiciuni că o fac la nivel de comisii jurisdicţionale. Mesajul nostru este ferm: că dacă nu vor accepta şi nu vor recunoaşte autoritatea CCA în implementarea acestui proiect de arbitraj, atunci FRF nu va mai acoperi niciun cost pentru implementarea VAR-ului”, a spus Burleanu.

Preşedintele FRF a acuzat LPF că are cheltuieli salariale de aproximativ două milioane de euro pe an. “FRF este pregătită să acopere toate cheltuielile necesare pentru implementarea VAR-ului pentru Cupa României. FRF ar acoperi cheltuielile de la Liga 1 doar dacă federaţia ar organiza această competiţie sau dacă ar avea vreo sursă de venit din punct de vedere comercial de pe urma acestei competiţii. În momentul de faţă, soluţia este la LPF. VAR-ul poate să fie implementat la nivelul Ligii I într-un interval cuprins între 8 şi 10 luni începând de acum, dacă LPF ar renunţa la o mică parte din cheltuielile salariale de aproximativ 2 milioane de euro pe care le cheltuie în fiecare an. La nivel de organizare, activitatea LPF asemeni unui subdepartament când comparăm cu activitatea FRF. Înainte de pandemie organizam 18 loturi naţionale şi 52 de competiţii. Într-un an calendaristic peste 6.000 de meciuri organizate cu un buget de aproximativ 500.000 de euro. În comparaţie cu cele opt meciuri pe etapă cu cele 2.000.000 de euro cheltuieli salariale la nivel de LPF, unde programarea meciurilor e făcută de deţinătorii de drepturi tv. Prin acest demers vrem să le forţăm mâna celor de la LPF să facă nişte reduceri la nivelul salariilor plătite sau să pălăvrăgească mai puţin şi să muncească mai mult, să atragă resurse suplimentare din piaţa privată pentru creşterea produsului Ligii 1. Dacă în continuare LPF are nevoie ca federaţia să cofinanţeze acest proiect, suntem deschişi dialogului, dar doar dacă principiile de bună guvernanţă sunt respectate. Am identificat probleme pe care liga trebuie să le rezolve, dacă îşi doreşte ca FRF să cofinanţeze acest proiect: 1. Lipsa transparenţei financiare. Auditul LPF este făcut de către o firmă de garsonieră şi acest lucru se întâmplă în ultimii şapte ani de zile. 2. Lipsa publicării statutului LPF. Aceasta dă naştere suspiciunilor. 3. Conflictul de interese. Reprezentanţi ai LPF se află astăzi în conflict de interese. 4. Lupta împotriva dopingului. LPF trebuie să-şi asume financiar că susţine lupta împotruva dopingului”.