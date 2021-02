Fosta jucătoare belgiană Justine Henin crede că tenisul feminin are o nouă şefă, pe japoneza Naomi Osaka, sportivă care va evolua, sâmbătă, cu americanca Jennifer Brady, pentru al patrulea titlu de grand slam din carieră, la numai 23 ani.

"Pentru mine, tenisul feminin are o nouă şefă. Naomi Osaka are această capacitate, a luat o altă dimensiune. Cred că este carismatică, nu are prea multe slăbiciuni, chiar dacă are suişurile şi coborâşurile ei. Îşi poate îmbunătăţi procentul primului serviciu. Uneori face multe greşeli, dar am fost impresionată că, atunci când trebuie să joace bine, când trebuie să servească bine, joacă la fel ca o campioană. Sunt foarte încrezătoare că va câştiga mai multe grand slamuri. În mod clar Osaka va fi favorită în finală, nu ar fi sincer să spui contrariul. Trebuie să fie atentă însă, Brady a fost foarte nervoasă astăzi, pentru că era o oportunitate imensă şi cred că situaţia va fi total diferită în finală. Naomi Osaka este complet pregătită din punct de vedere fizic, iar psihic a arătat că este foarte puternică. Naomi, cu siguranţă, va fi marea favorită pentru acest meci", a declarat Justine Henin, la Eurosport Cube.

Japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat în finala Australian Open, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-4, pe americanca Serena Williams, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10. Osaka s-a impus după un meci care a durat o oră şi 15 minute şi va evolua în ultimul act al competiţiei de la Melbourne cu Jennifer Brady (SUA), locul 24 WTA şi cap de serie numărul 22, care a trecut, în semifinale, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, de Karolina Muchova (Cehia), locul 27 WTA şi cap de serie numărul 25.

Sportiva japoneză va juca la juca 23 de ani a patra finală de grand slam din carieră, după ce s-a impus la Australian Open, în 2019, şi la US Open, în 2018 şi 2020. Dacă va cuceri trofeul la Melbourne Park, Osaka va urca pe locul al doilea WTA, în timp ce Simona Halep va coborî o poziţie, până pe locul 3.

Halep a fost învinsă, în sferturi, de Serena Williams. În urma eliminării suferite, jucătoarea americană, în vârstă de 39 de ani, a ratat posibilitatea de a câştiga trofeul de grand slam cu numărul 24, cu care ar fi egalat recordul deţinut de Margaret Court.

Osaka a mai oprit drumul Serenei Williams către al XXIV-ulea titlu de grand slam, în 2018, când a învins-o în finala US Open, scor 6-2, 6-4. Japoneza conduce acum cu 3-1 în partidele jucate cu Williams.