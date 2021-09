Kanye West a cumpărat în Malibu o casă de 57,3 milioane de dolari. Face banii?

Locuinţa achiziţionată este una dintre puţinele concepută de Ando în Statele Unite. Se pare că West nu are ipotecă pe proprietate. Potrivit Forbes, averea cântăreţului este de 1,8 miliarde de dolari.

Casa de aproape 4.000 de metri pătraţi a fost iniţial pusă în vânzare cu 75 milioane dolari anul trecut, înainte de a fi scoasă de pe piaţă. Dar preţul de vânzare redus este, de asemenea, a doua cea mai mare sumă pentru o casă din Malibu anul acesta, după o tranzacţie de doar 87 de milioane de dolari înregistrată în februarie.

Vândută de finanţatorul de pe Wall Street Richard Sachs, cunoscut ca fost partener al lui Ashley Olson, proprietatea din Malibu a fost vândută ultima dată pentru doar 1,9 milioane de dolari în 2003.

Fiecare dintre cele trei niveluri ale casei are un scop distinct. La etajul inferior se află trei dormitoare cu o baie proprie, în timp ce nivelul mediu găzduieşte camera de zi, bucătăria şi toaleta. Etajul superior este rezervat exclusiv proprietarului, cu dormitoare la nivel penthouse şi terasa de pe acoperiş cu vedere către ocean. Decorul a fost descris drept minimalist, „totuşi cald”, de Marmol Radziner, firma de arhitectură din L.A., care a construit casa în colaborare cu Ando.

Kanye a deţinut numeroase case în întreaga ţară, dar pe lângă proprietăţile din Hidden Hills şi Malibu, acum are o fermă în Wyoming, un apartament în Calabasas şi două apartamente minimaliste în New York. De asemenea, are peste 300 de acri de teren liber la marginea oraşului Calabasas, unde a încercat odată să construiască un misterios „sat” de case de tip dom.