Kelemen Hunor: Am aflat de la președintele țării că trebuie să ne spălăm pe mâini

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea are „o mie de motive” să dea jos Guvernul Orban, susținând că „este un haos total în țară”, dar a precizat că va lua o decizie în ziua votului moțiunii de cenzură. Kelemen a apreciat, totodată, că, în perspectiva alegerilor parlamentare, o coaliție PNL – USR PLUS – UDMR este „una dintre variantele fezabile”, care ar da stabilitate.

„Criză politică există în România din 2012. Suntem într-o criză politică permanentă. În martie am votat Guvernul Orban. Noi l-am fi votat și pe Cîțu, pentru că am intrat în criză sanitară și aveam nevoie de guvern. Peneliștii au stat acasă de frica bolii și noi am venit și am dat PNL și lui Iohannis un guvern”, a spus liderul UDMR despre votul de învestire a Guvernului Orban II în primăvară.

„Am aflat de la președintele țării că trebuie să ne spălăm pe mâini și de la Arafat și specialiștii din sănătate cum trebuie să gestionăm politic criza. E un haos total”, a spus Kelemen.

Întrebat dacă UDMR va vota în favoarea moțiunii de cenzură, Kelemen Hunor a replicat: „Nu știu. Nu am discutat. Vom decide în ziua votului. Avem o mie de motive să dăm jos Guvernul. Vom decide în ziua votului ca să nu fim victime. Să nu fim noi cei care fac ca decizia să meargă în dreapta sau în stânga și ei să se victimizeze și să zică că noi suntem vinovați de bolnavi și morți”.

