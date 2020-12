Kelemen Hunor anunţă care este formula cea mai bună pentru guvernare

“La invitaţia preşedintelui Iohannis am fost invitaţi la prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni şi am spus că după rezultatul oficial al votului din 6 decembrie sunt mai multe formule pentru a asigura o stabilitate guvernamantală, dar din punctul nostru de vedere cea mai bună şi poate singura de care putem discuta este o coaliţie guvernamentală şi parlamentară PNL-USR-Plus şi UDMR”, a declarat Kelemen Hunor.

El a precizat că această majoritate ar fi una solidă cu care se va putea guverna timp de patru ani.

“Asta ar însemna şi o majoritate solidă, nu o majoritate constituţională, nu am putea amenda Constituţia, dar cu sprijinul grupului minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară am avea o majoritate solidă cu care s-ar putea guverna patru ani dacă am reuşi să creştem nivelul de încredere între partenerii din coaliţie, dacă reuşim să construim un program de guvernare comun şi dacă reuşim să stabilim acele deziderate pe termen scurt şi pe termen lung. Lucrul cel mai important este să avem un proiect de buget cât mai repede”, a explicat liderul UDMR.