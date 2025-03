Kylian Mbappe: Este foarte special să am acelaşi număr de goluri ca şi Cristiano Ronaldo în primul sezon la Real

„Este foarte special… să am acelaşi număr de goluri ca Cristiano. Ştim ce înseamnă Cristiano pentru Madrid, pentru mine. Vorbim mereu împreună şi el îmi dă multe sfaturi”, a comentat francezul la Real Madrid TV.

Fostul star de la PSG a reflectat şi asupra prestaţiei echipei sale: „Am început bine, în jumătatea adversă, şi am marcat un gol. Apoi nu am jucat bine timp de 20 de minute şi am încasat două goluri. Dar ştim că dacă jucăm bine, vom înscrie două goluri şi în repriza a doua am marcat două goluri, am câştigat meciul şi suntem foarte fericiţi”.

Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Leganes, în etapa a 29-a din La Liga.

Mbappe a deschis scorul din penalti, pentru madrileni, în minutul 32, dar până la pauză oaspeţii au preluat conducerea pe tabelă, după golurile lui Diego Garcia (min. 33) şi Raba (min. 41). Los Blancos a egalat imediat după pauză, în minutul 47, prin Bellingham, pentru ca Mbappe să înscrie din nou, în minutul 76, şi să aducă victoria echipei lui Ancelotti.

Francezul a ajuns la 22 de goluri în 27 de meciuri din La Liga, fiind aproape de polonezul Robert Lewandowski de la Barcelona (23 de goluri) în cursa pentru titlul de „Pichichi”, cel mai bun marcator din campionatul spaniol.

