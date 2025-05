L-am văzut pe Nicușor Dan trăgând cu tunul în ’88. Oare de asta fuge astăzi Simion?

Senzația la capătul celei mai ciudate campanii dinaintea unor alegeri prezidențiale e că George Simion a abandonat lupta pentru Cotroceni. Speriat și el după 4 mai, dar în alt sens decât cei care au văzut scorul din primul tur, a mai sondat terenul în prima rundă de dezbateri, cea de la Euronews – unde a rezistat patru ore și chiar a avut câteva replici de luat în seamă. Apoi, parcă a trecut tacit la non-combat. A constatat că e prea greu paltonul prezidențial?, nu mai e sigur pe unitatea și sprijinul propriului partid?, a intervenit cineva din spate? – doar el ar putea să explice războiul lui cu toată lumea.

Și Nicușor Dan pare obosit la capăt de campanie, dar măcar are o scuză: la ultimele dezbateri televizate a trebuit să țină și locul celuilalt. Iar faptul că răspunde scurt și la obiect i-a adus încă și mai multe întrebări.

Parcă pentru a fi mai sigur că va coborî pe 2 la turul 2, Simion nu s-a sfiit să-și jignească public contracandidatul, deși îl cunoaște bine. Totuși, dacă primarul Bucureștiului ar fi fost așa cum spune șeful de la AUR, regimul preaslăvit de aghiotantul Lulea nu l-ar fi pus să tragă cu pușca.

Pe Nicușor Dan statul român l-a trimis în ’88 la Bacău să facă stagiul militar. Pe atunci, armata era obligatorie. Unfair, but it’s gone. Nimerise la artilerie, el era în plutonul 1, iar subsemnatul în 2, în aceeași baterie. Artileria „boierea” în unitatea militară din Bacău (care există și azi, pentru că a rezistat în fața ofensivei imobiliare locale): infanteriștii au avut 11 aplicații de tragere în poligon, pe când artileriștii doar 5. Dar a cincea a fost cu tunurile, la Mălina, lângă Galați. Cu niște obuziere fabricate de ruși în ’38 voia regimul să speriem NATO la vremea aceea. „Apt combatant” i-au pus ștampila pe livretul militar la liberarea care a venit după o altă campanie, una care nu se pune la socoteală: cea agricolă.

Nu există selfie-uri de pe-atunci. Dar azi plouă cu poze și live-uri. Pentru asta nu trebuie să fii apt combatant, doar să te pricepi la aruncat cu vorbe prin telefon sau megafon. Unfair. It is what it is, vorba unui personaj contemporan devenit deja antologic.

Ar mai trebui spus că Simion nu e singurul care fuge subtil de administrarea visteriei goale a statului român. Și în PSD, și în PNL sunt voci care susțin că ar trebui lăsați alții să înfrunte valul de constrângeri financiare care urmează după belșugul forțat din ultimii 2-3 ani. Așadar, cine se bagă?

Indiferent ce sau al cui guvern va fi, pierderea de popularitate va putea fi combătută doar cu măsuri explicate, transparente și în egală măsură de suportat de toată lumea – nu ca în 2010. Altfel, peste cinci ani (sau poate mai repede?) frustrările reprimate acum își vor lua revanșa triumfal.

Publicitate și alte recomandări video