La cald, despre Nicușor Dan: am ales un președinte proaspăt tată. Poate asta va da o șansă educației în România

Mâine trebuie să ne așezăm la masă să vedem dacă am reușit doar să amânăm catastrofa sau dacă există vreo soluție pentru ea pe termen mediu și lung. Dar astăzi, haideți să ne uităm un pic pe cine am ales președinte. Am așteptat să scriu materialul ăsta la cald, dar după ce rezultatele au confirmat 100% că Nicușor Dan este noul președinte al României.

Am ales un președinte proaspăt tată. Discutam cu Jup când au apărut exit pollurile de la 21.00 că Nicușor Dan va fi primul președinte din istoria României care va avea copii de vârsta preșcolară și școlară. Asta apropo de România educată. Un olimpic internațional de matematică, care a avut dintotdeauna o aplecare pe zona didactică, cu copii care sunt acum la primele niveluri din învățământ, sigur va lua în serios ideea de reforme școlare. Să-i dăm credit lui Iohannis pe un palier măcar aici: sistemul are nevoie de o reformă completă, iar Daniel David începuse consultări serioase și părea că pornește cu un plan în spate. Nicușor Dan a vorbit despre asta, la dezbateri, și a spus că planul lui David este unul bun. Cum va continua?

Am ales un președinte deștept. O să-mi spuneți – stai puțin, dar Iohannis e prost? Nu, Iohannis este școlit: vorbește multe limbi, are o cultură generală solidă, este un om cu o inteligență peste medie și avea alura de „politician neprihănit” la momentul alegerii. Dar Nicușor Dan e un pic mai mult de-atât. Colegii lui de generație cu care a fost la olimpiadele alea internaționale povestesc că lucrau împreună cu el la probleme de matematică extrem de complexe, găseau după ore în șir o rezolvare, apoi venea Nicușor și le spunea „ok, simpatică rezolvarea, dar hai s-o facem altfel”. Și în câteva zeci de minute le arăta o rezolvare pe care nici nu o intuiseră. Dar îl face matematica un bun președinte de țară? Nu neapărat, dar zic că nu strică. Până acum, am avut în general eșecuri și dezamăgiri la Cotroceni. Poate asta lipsea, o minte un pic mai destupată.

Am ales un președinte obișnuit cu mizeriile aruncate în fața lui. Și cât de important e asta. Vă aduceți aminte că Băsescu i-a zis acestei calități „președinte-jucător”. Dar Iohannis a venit la Cotroceni din postura de primar necontestat. Și fiindcă nu s-a lovit niciodată de oprobiul public, atunci când au început să-i apese butoanele l-au transformat într-un monstru. Paltoane aruncate, aroganțe, izolare, rânjete sfidătoare, fugă de interviuri cu presa, de dezbateri, lipsă de empatie și de emoție reală față de popor. De-aia îl va ține lumea minte ca pe un robot.

Nicușor Dan are frigiderul plin cu carne încă de când strângea semnături pentru candidatura aia surpriză la primăria Bucureștiului, unde a scos vreo 10% din postura de independent-anonim. Când avea imnul ăla făcut de niște băieți cu „E Nicușor, un mare luptător”, ceva de care ar râde și Dani Mocanu astăzi. Ceea ce nu înseamnă că e imun la atacurile din campania prezidențială sau la cele care vor urma. Dar ne arată că sunt șanse mari să nu avem vreo surpriză și să ne trezim cu derapaje majore după ce ajunge la Cotroceni. Deja ne-a arătat că se blochează și nu răspunde la oameni la telefon. E ok, câtă vreme nu-l ține pe Trump pe hold, că am văzut că lui Macron îi răspunde.

Am ales un președinte care știe să facă compromisuri. A negociat cu Orban când a intrat în lupta pentru Capitală. A discutat inclusiv cu Ciolacu, când a spus că va candida. A reușit să nu se calce pe bătături cu USR-ul, care s-au lipit de el pe București și de care s-a lipit apoi, după episodul Lasconi, pentru Cotroceni. Cumva, au împărțit același electorat asupra căruia se puseseră de-acord că nu poate fi împărțit, când Nicușor a plecat din USR. Dar asta e foarte important, pentru că în perioada următoare Nicușor Dan va face multe lucruri cu care bula nu va fi totalmente de acord. Va trebui să pună un premier care s-ar putea să nu fie Ilie Bolojan, dacă nu există sprijinul PSD aici. Va accepta compromisuri – la nivel mare (miniștri, secretari de stat, șefi servicii, judecători), dar și la nivel micro – consilieri, ambasadori etc. Asumat, îi are cu el doar pe cei de la REPER, Forța Dreptei și PMP, toți care n-au făcut pragul. Orban și Tomac poate s-au mulțumit că au băgat și ei capul în poză la evenimentele de sărbătorire a victoriei, dar PSD, PNL și USR vor veni cu cerințe mari la negocieri.

A fost Nicușor Dan cea mai bună alegere pe care puteam s-o facem ca președinte? Dacă îmi puneți în față o listă de 50 de nume din România, sigur găseam 10 mult mai bune. Dar și sute alte de variante infinit mai proaste. Reflexul tuturor e să fim raționali și să nu vedem în asta vreo mare victorie. Într-un fel, nu e: urmează numirea unui nou Guvern care are de muncit în țara asta cum n-a făcut-o niciun alt Guvern de la Revoluție încoace. Iar eșecul înseamnă niște alegeri de speriat în 2028, cu potențial catastrofal pentru România.

Dar haideți să nu fim raționali astăzi; nu complet. Să vedem că am reușit ce n-au făcut americanii: să oprească un președinte-paria să preia puterea. Că ne-am asemănat un pic nemților, care au reușit să oprească candidatul pro-Rusia. Și că încă mai avem o șansă să fim o ancoră în Est pentru NATO și UE, iar de la noi să se construiască mai departe. Nu va fi ușor, dar poate va fi Nicușor.

Publicitate și alte recomandări video