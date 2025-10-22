MICA PUBLICITATE
Auto

La câte instituții trebuie să meargă șoferii pentru a-și recupera certificatul de înmatriculare reținut în trafic? Explicații de la RAR

De Florentina SANDU
miercuri, 22 octombrie 2025, 03:15
2 MIN
Șoferii cărora le-a fost reținut certificatul de înmatriculare în trafic de către polițiști nu trebuie să se prezinte direct la poliție pentru recuperarea documentului, chiar dacă problemele tehnice constatate au fost remediate.

Trebuie întâi să se prezinte cu mașina la Registrul Auto Român (RAR), unde inspectorii verifică dacă defecțiunile constatate de polițiști au fost rezolvate corespunzător. Pe de altă parte, în cazul în care certificatul a fost reținut din cauza expirării ITP-ului, inspecția se efectuează doar la RAR. Abia după ce primesc dovada că vehiculul corespunde normelor tehnice, șoferii se pot prezenta la poliție pentru restituirea certificatului.

Pașii exacți pentru redobândirea certificatului de înmatriculare 

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul RAR, în cazul în care certificatul a fost reținut pentru defecțiuni tehnice, mașina trebuie mai întâi reparată într-un service auto autorizat. După remedierea problemelor, vehiculul trebuie prezentat la RAR, unde inspectorii verifică sistemele la care au fost constatate defecțiuni. Dacă totul este în regulă, reprezentantul RAR va menționa pe dovada primită în locul certificatului că defecțiunile au fost remediate.

Cu această dovadă completată de RAR, proprietarul se poate prezenta la poliție pentru a-și recupera certificatul de înmatriculare.

Când e nevoie de platformă pentru a transporta mașina, chiar dacă funcțională?

Dacă motivul reținerii este expirarea ITP-ului, verificarea tehnică pentru redobândirea certificatului se face numai la RAR. Șoferul nu poate efectua inspecția la un service obișnuit acreditat RAR sau în altă unitate. În cazul unui ITP expirat, vehiculul nu mai are voie să circule pe drumurile publice, iar în mod normal trebuie transportată pe platformă până la reprezentanța RAR. După ce inspecția este trecută, inspectorii notează mențiunea pe dovada temporară, iar proprietarul se poate prezenta la poliție pentru restituirea certificatului.

Etichete: certificat de inmatriculare, itp auto, rar iasi

Comentarii

