La ce ore se vor disputa meciurile de la Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic? Problemele cu care se confruntă organizatorii

FIFA va programa probabil meciurile Cupei Mondiale care implică marile naţiuni europene după miezul nopţii, ora Europei, anul viitor, în efortul de a combate problemele legate de căldură care au afectat recent Cupa Mondială a Cluburilor, scrie news.ro.

Potrivit previziunilor, orele de începere ale Cupei Mondiale vor fi similare cu cele ale Cupei Mondiale a Cluburilor, când primele meciuri începeau la ora 17:00 BST (19.00 – ora României), urmate de 20:00 (22.00), 23:00 (01.00) şi 02:00 (04.00).

Cu toate acestea, în timp ce orele 17:00 BST şi 20:00 ar fi convenabile pentru posturile de televiziune europene, prima ar fi ora de începere la prânz pe coasta de est a Statelor Unite, iar cea de-a doua ar fi ora de începere la prânz pe coasta de vest.

Antrenorul echipei Paris St-Germain, Luis Enrique, s-a plâns că echipa sa a trebuit să joace la o temperatură de aproape 40 de grade în meciul de debut din Cupa Mondială a Cluburilor împotriva echipei Atletico Madrid, la Los Angeles, care a început la ora 12:00, ora locală.

Numeroşi antrenori şi jucători au fost afectaţi de căldură şi umiditate, Enzo Fernandez, de la Chelsea, plângându-se de ameţeli în timpul meciului.

Întrebat în timpul discursului său la Conferinţa Liderilor de la Twickenham care sunt principalele lecţii învăţate din Cupa Mondială a Cluburilor, canadianul Victor Montagliani, care în calitate de preşedinte al Confederaţiei Nord-Americane şi Centrale Concacaf este responsabil de eveniment, a răspuns: „Orele de începere a meciurilor”.

Cu 48 de echipe la Cupa Mondială, există 11 zile consecutive în faza grupelor în care se joacă patru meciuri, fiecare la ore diferite, când se aştepta ca ora 12:00 să fie ora obişnuită de începere a meciurilor.

Deşi cinci dintre cele 16 stadioane utilizate în Statele Unite, Canada şi Mexic au acoperişuri standard sau acoperişuri glisante care pot oferi umbră, nu este practic ca toate meciurile cu începere devreme să fie programate în aceste stadioane.

Când a fost presat să-şi detalieze comentariile, Montagliani, care este şi vicepreşedinte al forului mondial FIFA, a spus: „Orele de începere a meciurilor sunt întotdeauna o problemă în regiunea noastră, deoarece verile sunt calde în Canada şi SUA. Discutăm zilnic cu mass-media europeană şi cu alte mass-media mondiale despre ce este mai bine şi care sunt stadioanele pe care se poate juca la ora 15:00. Toate aceste aspecte sunt în discuţie în prezent. Odată ce programul definitiv va fi publicat după tragerea la sorţi, vom face tot posibilul pentru a ne asigura că acesta va fi luat în considerare. Vor fi toate meciurile absolut perfecte din punct de vedere al orei de începere, din perspectiva televiziunii? Nu ştiu”, a precizat el.

Montagliani nu a vrut să comenteze recentele ameninţări ale preşedintelui american Donald Trump de a muta unele meciuri din oraşele pe care le consideră „nesigure”.

Cu toate acestea, el a clarificat că această decizie nu îi aparţine lui Trump, deoarece numai FIFA are puterea de a muta meciurile.

„Dacă ar trebui să reacţionez de fiecare dată când un politician face o declaraţie, fie că este vorba de un preşedinte, un senator, un congresman, chiar şi în ţara mea sau în Mexic, atunci nu mi-aş face treaba”, a spus el.

„Realitatea este că ne concentrăm pe cele 16 locaţii. Este turneul FIFA. Ei iau deciziile. Este jurisdicţia lor. Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai important decât ei”, a adăugat el.

