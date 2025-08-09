La ce prețuri se vând carburanții la stațiile din municipiul Iași și la ce să ne așteptăm de anul viitor?

Carburanții din Iași au trecut de pragul psihologic după 1 august, iar începutul lui 2026 se anunță cu prețuri și mai usturătoare la pompă.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în stațiile din Iași după intrarea în vigoare a noilor măsuri fiscale la 1 august. Majorarea TVA-ului la 21% și creșterea accizelor au dus la scumpiri de peste 40 de bani pe litru, resimțite imediat de șoferi.

Un plin este cu 20 de lei mai scump

Vineri, 8 august, benzina standard se vindea în Iași cu prețuri cuprinse între 7,34 și 7,40 lei pe litru, iar motorina standard între 7,67 și 7,79 lei pe litru. La stația Petrom din Păcurari, benzina costa 7,39 lei, iar motorina 7,71 lei. La Rompetrol Nicolina, benzina era 7,36 lei, iar motorina 7,70 lei, în timp ce Lukoil Tătărași afișa un preț de 7,34 lei pentru benzină și 7,68 lei pentru motorină.

Comparativ, înainte de 1 august 2025, prețurile erau ceva mai mici. Benzina standard se vindea cu 6,90–6,95 lei pe litru, iar motorina cu 7,36–7,41 lei pe litru. De exemplu, pe 31 iulie, la Petrom, benzina costa 6,95 lei, iar motorina 7,41 lei. Diferențele de preț sunt clare: benzina s-a scumpit cu aproximativ 42 de bani pe litru, iar motorina cu 40 de bani. Scumpirea a fost aplicată imediat după miezul nopții în toate rețelele mari de distribuție, inclusiv Petrom, Rompetrol, Lukoil și MOL. Deși au existat mici ajustări în zilele următoare, tendința generală rămâne ascendentă.

La un simplu calcul, pentru un plin de 50 de litri, șoferii din Iași plătesc acum cu 15 lei mai mult la motorină (7,70 lei/litru) și cu peste 20 de lei în plus la benzină (7,36 lei/litru) față de sfârșitul lunii iulie, când prețurile erau de 7,40 lei/litru pentru motorină și 6,95 lei/litru pentru benzină.

Acciza la carburanți va fi majorată din nou în 2026

Dacă trendul se menține, începutul lui 2026 ar putea aduce un cost de peste 400 de lei pentru un plin obișnuit. Asta pentru că estimările din industrie arată că o nouă rundă de scumpiri este așteptată la începutul anului următor, când accizele vor fi din nou majorate. Benzina ar putea crește cu încă 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani, ceea ce înseamnă că va sări de pragul de 7,70 lei în cazul benzinei și va depăși 8 lei pe litru în cazul motorinei.

Publicitate și alte recomandări video