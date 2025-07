La ce să fii atent dacă vrei să mergi anul viitor la „Beach, Please!”? Experiența unei tineri din Iași

Cristiana Chiriac, o tânără de 24 de ani din Iași, tocmai s-a întors de la Festivalul „Beach, Please!”, considerat „cel mai mare festival din Europa și cel mai mare festival de hip-hop din lume”, cu un număr impresionant de 500.000 de participanți (aproximativ 100.000 pe zi). Ea spune că i-a plăcut foarte mult experiența și își dorește să revină și anul viitor. Costurile nu i s-au părut exagerate, mai ales pentru că s-a organizat din timp, reușind să se încadreze într-un buget de aproximativ 3.000 de lei. În ceea ce privește artiștii, Cristiana afirmă că preferații ei au fost A$AP Rocky, Rick Ross și A$AP Ferg.

Cristiana, o tânără absolventă a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, povestește că nu a fost niciodată atrasă de festivaluri – cel puțin până la „Beach, Please!”. Își dorise să participe încă de la prima ediție, însă s-a temut de aglomerație și de lipsa unui sentiment de siguranță. „E una să fie 100 de oameni și alta să fie 100.000”, spune ea, adăugând că vedea mereu filmări cu îmbulzeală. Totuși, anul trecut a urmărit întregul concert transmis live și și-a dat seama că merită să își învingă temerile. Așa că, imediat ce biletele au fost puse în vânzare, și-a cumpărat unul.

„Am fost uimită când am ajuns la fața locului și am văzut cum stau lucrurile în realitate. Da, în fața scenei era aglomerație, dar per total, festivalul e ca un mic orășel, cu foarte mult spațiu, puteai să te așezi liniștit pe iarbă, fără să te simți înghesuit sau deranjat de nimeni. Un alt aspect important pentru mine a fost siguranța. Aveam mari temeri, mai ales pentru că se tot spunea că ar fi «festivalul drogurilor». Pot să spun sincer că am fost foarte mulțumită, m-am simțit în siguranță peste tot. Erau prezenți reprezentanți ai tuturor autorităților: polițiști, jandarmi, pompieri, cadre medicale. Încă de la intrare, verificările erau extrem de bine organizate. De exemplu, am fost scanată cu un detector pentru obiecte periculoase. Eram îmbrăcată într-o rochie, iar scannerul a detectat ceva în zona șoldului. Mi-au cerut să ridic rochia pentru a verifica, dar nu a fost nicio problemă pentru că purtam pantaloni scurți dedesubt. Și ghiozdanul a fost atent controlat, mi-au găsit o mostră de parfum și mi-au confiscat-o, iar unei prietene i-au reținut un plasture. Percheziția corporală a fost riguroasă, dar profesionist realizată”, a declarat tânăra.

Tânăra povestește că a reușit să își gestioneze bine bugetul, astfel încât cheltuielile nu au depășit 3.000 de lei, datorită faptului că s-a organizat din timp. Biletul pentru toate cele cinci zile de festival l-a cumpărat încă din iulie 2024, plătind 400 de lei. Menționează că, cu aproximativ o lună înainte de eveniment, același bilet ajunsese să coste chiar și 1.500 de lei. În plus, a adăugat 150 de lei pentru opțiunea fast line, care i-a permis accesul mai rapid în incintă. Spune că investiția a meritat, mai ales că la coada obișnuită era extrem de aglomerat.

Cazarea a fost rezervată tot din iulie anul trecut, respectiv un apartament cu două camere în Costinești, închiriat prin Airbnb. Costul total a fost de 2.100 de lei pentru cinci persoane, ceea ce a însemnat 420 de lei de persoană pentru șase nopți. Atât ea, cât și prietenii ei au fost mulțumiți de condiții și de locație. De asemenea, a constatat că, pe măsură ce locurile de cazare erau mai aproape de Constanța, prețurile creșteau semnificativ.

Cu mașina la mare, dar cu autobuzul la festival

În ceea ce privește transportul, au ales să meargă cu mașina personală din Iași spre Costinești, pentru că trenurile erau prea aglomerate. Costurile de combustibil s-au ridicat la aproximativ 500 de lei. Deși inițial au fost stresați din cauza drumului și a transportului către festival, s-au declarat mulțumiți de soluția găsită de organizatori: puncte speciale de unde puteai lua un autobuz care te ducea direct la festival. În cazul lor, autobuzul i-a preluat din Constinești și i-a lăsat chiar în fața festivalului, iar un bilet a costat 25 de lei, cu o durată a călătoriei de aproximativ o oră.

„Porțile festivalului se deschideau la ora 16.00, iar scena principală (Main Stage) începea programul cu artiștii mari de la ora 18.00. În tot acest timp, în interiorul festivalului erau organizate diverse activări și zone de relaxare, unde puteai participa la concursuri și câștiga produse oferite de sponsori. Din acest motiv, ajungeam acolo devreme, pe la ora 16.00, și rămâneam până la 6 dimineața. A doua zi, mă trezeam, mă pregăteam și o luam de la capăt. Practic, am mâncat aproape exclusiv în incinta festivalului, unde oferta era variată și adaptată publicului. Deși nu am consumat alcool și nu știu exact prețurile pentru băuturi alcoolice, îmi cumpăram apă care costa 13 lei și suc care costa aproximativ 18 lei. Mâncarea era, în general, pentu toate bugetele, aveai și la 100 de lei, dar și la 20-30 de lei porția. A fost amenajat chiar și un supermarket Lidl în interiorul festivalului, unde puteai mânca decent cu aproximativ 30 de lei pe zi. Chiar și așa, am preferat să încerc preparatele de la standuri – noodles, cartofi prăjiți, burgeri, shaorma – iar, în medie, cheltuiam cam 100 de lei pe zi pe mâncare, fără să fiu foarte atentă la buget”, a precizat aceasta.

Cristiana povestește că la festival erau prezenți câini antidrog care patrulau constant în toate zonele, iar măsurile de siguranță erau vizibile peste tot. Ea menționează că existau cel puțin trei puncte de prim ajutor, unul dintre care i-a fost de folos în ultima zi, când, din cauza oboselii și căldurii, i s-a făcut rău. Spune că a fost foarte mulțumită de modul în care personalul medical a intervenit și a avut grijă de ea. Tânăra mai adaugă că în cadrul festivalului existau o mulțime de activități, de la spații unde îți puteai aranja părul sau machia, până la inițiative cu impact social. A remarcat chiar un cort unde era prezent un psiholog, la care puteai merge gratuit pentru consiliere. De asemenea, i s-a părut inedit faptul că exista un simulator de Formula 1, unde puteai testa gratuit cum este să conduci pe un circuit de curse.

„A fost o campanie anti-violență care aborda problema femicidului, iar mesajul era că numărul victimelor până în acel moment era 29, iar datoria noastră e să nu ajungem la 30. A doua zi, recunosc că am început să plâng când a apărut spotul care anunța că am ajuns deja la numărul 30. În același timp, au fost artiști care au ținut discursuri despre consimțământ, violență și dependența de droguri. Am ascultat trapperi, maneliști, Inna, Smiley, iar toată lumea s-a distrat”, a specificat tânăra.

Referitor la incidentul în care un copil a fost îndemnat de un artist să sară de pe scenă, Cristiana spune că totul s-a petrecut atât de repede încât nici nu a realizat ce s-a întâmplat în acel moment. În rest, nu a fost martoră la alte incidente pe durata festivalului. Ea subliniază că, în ziua următoare, organizatorii au impus o regulă clară: niciun participant nu mai avea voie să urce pe scenă. De asemenea, Cristiana a observat un comportament responsabil din partea publicului și artiștilor: de fiecare dată când cuiva i se făcea rău, oamenii din jur semnalau imediat situația, iar artistul se oprea din show pentru a permite intervenția rapidă a echipelor de prim ajutor.

„Este un festival de muzică urbană, iar toată lumea știe că nu mergem să ascultăm Mozart sau Andrea Bocelli. Așadar, atunci când mi-am luat biletele la «Beach, Please!», eram conștientă de genul de muzică care va fi și de mesajele transmise. Sunt conștientă de limbajul folosit și temele abordate, iar cel mai probabil și minorii din public erau deja familiarizați cu aceste aspecte și nu au descoperit artiștii pentru prima dată la festival. Ne raportăm aici și la muzica populară, unde se vorbește tot despre băutură sau nu știu ce bărbat care se duce la Mărioara, doar că alt ritm și spus mai frumos, dar ideea rămâne similară”, a specificat Cristiana.

Au fost și minori care au „scăpat” de părinți

Cristiana povestește că, în cadrul festivalului, uneori se înregistrau acele îmbrânceli tradiționale care puteau deveni periculoase, însă nimeni nu era obligat să participe la ele, iar în astfel de momente existau și zone unde te puteai retrage pentru a evita aglomerația. Ea subliniază că aceste manifestări puteau reprezenta un risc, mai ales pentru minori care nu conștientizează pericolele și care, participând, se puteau răni.

Totodată, a observat că minorii neînsoțiți de părinți se comportau uneori iresponsabil. Își amintește, de exemplu, un copil care a încercat să facă un backflip (o săritură pe spate) și a aterizat într-o groapă, riscând o accidentare serioasă. Aceasta subliniază faptul că, dacă s-ar fi întâmplat ceva, toată lumea ar fi dat vina pe festival, deși responsabilitatea îi aparținea în mod clar.

„Având în vedere paza atentă și organizarea riguroasă, nu exista un pericol real în cadrul festivalului. Consider că un mediu mult mai riscant pentru un minor este o petrecere acasă, unde accesul la droguri sau alcool nu este controlat, spre deosebire de festival, unde accesul la alcool era strict reglementat prin brățări speciale care interziceau cumpărarea de către minori”, a subliniat Cristiana.

Tânăra povestește că a vorbit cu străini veniți la festival, care i-au spus că s-au simțit extraordinar aici și că nu au mai trăit nicăieri un astfel de sentiment. Totodată, ea a observat o mare diversitate printre participanți, de la minori, la tineri purtând costume fie simple, fie foarte interesante. Fiecare își găsea locul, iar atmosfera era una de unitate și comuniune. În public erau nu doar părinți, ci și bunici. Cristiana povestește că atmosfera din festival era foarte prietenoasă și, deși se întâmpla frecvent să se piardă de grupul ei, nu s-a simțit niciodată în pericol.

„O să-mi rămână mereu în minte momentul cu ASAP Rocky. Ar fi trebuit să cânte la miezul nopții, iar intrarea lui trebuia să fie spectaculoasă, venind cu elicopterul. Cu o seară înainte avusese un concert în Polonia, unde a făcut exact aceeași intrare. El a ajuns mai devreme în România, însă elicopterul a venit cu un Tir care a întârziat foarte mult, iar astfel show-ul a fost amânat până la ora 4 dimineața. Între ora 3 și 4 nu s-a întâmplat nimic pe scenă, iar noi eram toți întinși pe iarbă, semi-adormiți — cred că ar fi fost amuzant să ne facă cineva o poză în acel moment. Când ASAP Rocky a început să cânte, toată lumea s-a umplut de energie, iar răsăritul a început să apară încetul cu încetul. A fost o combinație magică: artistul pe care îl așteptam de atât timp, răsăritul și atmosfera plină de viață din jur. A fost un sentiment cu adevărat unic, pe care nu-l voi uita niciodată”, a declarat tânăra.

Tânăra povestește că, deși era foarte stresată în privința condițiilor de la baie, a fost impresionată de cât de curate erau acestea, precum și de faptul că erau mereu aprovizionate cu săpun și hârtie igienică. Baia era una modulară, construită special pentru festival, ceea ce nu s-a întâmplat la edițiile anterioare, și avea aproximativ 40 de cabine impecabile. Ea a remarcat că femeile de serviciu erau mereu prezente și curățau imediat ce era nevoie. La coadă se aștepta în jur de 10 minute.

Cinci puncte slabe:

Accidentul adolescentului de 15 ani care a dorit să urce pe scenă alături de rapperul american Destroy Lonely, unul dintre preferații săi. Acesta i-a îndeplinit dorința, însă după un minut de cântat și dansat alături de adolescent, l-a îndemnat să sară de pe scenă în public și chiar a încercat să îl împingă. Tânărul a plonjat de la peste 2 metri înălțime și a simțit că rămâne fără aer când s-a lovit de gard. În acest moment, el este în stare stabilă la spital. Au existat numeroase reacții publice critice la adresa mesajelor transmise în unele piese interpretate în cadrul festivalului. Un exemplu este cazul trapperului Albert NBN, care a generat controverse în urma unor declarații jignitoare făcute pe scenă la adresa României, precum „Îmi bag p*** în România” și „I don’t give a f*** about Romania”. Pentru aceste afirmații, artistul a fost sancționat cu trei amenzi a câte 1.000 de lei, fiind acuzat de încălcarea normelor de conviețuire socială. În plus, deputatul Dumitru Coarnă a depus o plângere penală împotriva acestuia, invocând incitarea la ură și ofensarea simbolurilor naționale, în contextul în care la eveniment au fost prezenți numeroși tineri, inclusiv minori. Prețurile la cazare au fost considerabil mai mari decât în mod obișnuit, mulți tineri plângându-se că tarifele au fost de până la patru ori mai ridicate față de restul sezonului. O scenă care a atras atenția Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului a fost aceea în care tinerii scandau „Ceaușescu”. Reprezentanții ICCMER au catalogat gestul drept „profund îngrijorător, ce reflectă cât de mult s-a răspândit în societate cultul dictatorului”. Tinerii îl aclamau însă în acest fel pe Selly, care poartă și această poreclă. Transportul a fost un alt punct sensibil: pe lângă necesitatea achiziționării din timp a biletelor de tren, unii participanți au reclamat că, în orașe precum Baia Mare, CFR a anunțat lipsa vagoanelor disponibile sau a înregistrat întârzieri considerabile.

Cinci puncte tari:

Festivalul s-a desfășurat pe o suprafață de 21 hectare, cu zone pavate, rețele subterane, iluminat propriu și chiar arbori plantați – practic, un oraș temporar creat pentru cinci zile. Scena principală a fost cea mai mare construită vreodată la un festival din Europa, cu o deschidere de 142 de metri și peste 1.000 de metri pătrați de ecrane LED. Line-up-ul a inclus artiști internaționali precum A$AP Rocky, 21 Savage și Young Thug. Zona de food court a oferit o gamă variată de mâncăruri și băuturi, cu zeci de standuri și food truck-uri, toate conectate la rețele moderne de utilități. Zona de camping a fost bine organizată, cu dușuri, toalete ecologice, prize USB, umbrire și pază non-stop. Au existat și opțiuni pentru corturi pre-montate. Festivalul a oferit Wi-Fi gratuit, aplicație mobilă dedicată și o rețea de securitate extinsă: 800 de agenți de pază, 100 de camere video și colaborare constantă cu autoritățile.

