La cimitirul fetuşilor din Roma au început să apară pe cruci numele femeilor care i-au avortat

O cruce după alta, una pentru fiecare făt. Pe fiecare este scris un nume și un prenume. Cel al unei femei. La cimitirul Flaminio din Roma, sunt îngropate corpurile fetuşilor, iar datele personale ale celor care au avortat sunt vizibile pentru toți. Sute de cruci, împărțite în mai multe loturi, care pot fi recunoscute cu uşurinţă deoarece sunt albe şi pentru că pe fiecare este scris numele de familie al celei care a trebuit, sau a dorit să întrerupă sarcina.

Înmormântarea este o posibilitate stabilită de o lege veche care datează din era fascismului și prevede ca femeile care recurg la un avort în scop terapeutic pot cere spitalului să efectueze această procedură. Însă acest lucru nu explică faptul că fătul ajunge să fie îngropat, iar numele mamei e scris pe o cruce, astfel încât Autoritatea italiană pentru protecția datelor a deschis o anchetă.

M.L. a fost prima care a denunțat public, printr-o postare pe rețelele de socializare ceea ce se întâmplă la cimitirul Flaminio: „Când am semnat toate foile necesare pentru întreruperea sarcinii în scopuri terapeutice, m-au întrebat dacă vreau să continui cu înmormântarea. Am răspuns nu”, spune femeia. Aşadar niciun fel de semnătură şi nicio autorizație. Și continuă: „Am fost frapată de acea cerere și am început să caut informații”.

După 7 luni a contactat morga spitalului San Camillo, unde a făcut întreruperea de sarcină și a primit următorul răspuns: „Doamnă, fătul este aici cu noi, nu vă faceți griji chiar dacă nu v-ați dat consimțământul, fătul va fi totuși îngropat din caritate. Nu vă faceți griji, va avea un loc cu o cruce pe care veţi găsi numele dvs”.