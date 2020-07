La egalitate cu şefii din play-out

Poli: Axinte – Popadiuc (’74 - De Iriondo), Mihalache, Frăsinescu, Cabral – Horşia (’68 - Chacana), Breeveld, Passaglia, Grădinaru – Omoh (’80 – A.Cristea), Luckassen (’80 - Platini). Antrenor: Mircea Rednic.

Viitorul: Tordai – Dussaut (’83 - Dulca), Mladen, Ghiţă, De Nooijer – Ciobanu (’60 -Vl. Achim), Artean, Casap (’60 - Iacob) – G.Ganea (’74 - Pitu), Rivaldinho (’60 - L. Munteanu), Iancu, Manager: Gheorghe Hagi.

Cartonaşe galbene: Passaglia (’39) - Artean (’31), Dussaut (’45).

Arbitri: Horaţiu Feşnic; Alexandru Cerei, Romică Bîrdeş.

1-0, min. 17: Omoh, cu un şut de la 15 metri, deviat de Ghiţă;

1-1, min. 73: Artean şutează în bară, de la 20 de metri, mingea ricoşează la Ganea, în dreapta, acesta îi pasează pe flancul opus lui Iancu, care înscrie lejer.

După ce a pierdut acasă cu Clinceni şi Hermannstadt, în care a atacat din start, şi a bătut pe Sepsi, după ce a stat la cutie, Poli a pus aseară, cu Viitorul, indigoul peste repertoriul tactic cu echipa din Sfântu Gheorghe. Acesta a avut cuvinte cheie “apărare atentă” şi “contre”. Reţeta a avut succes în primul act. Dominarea lui Viitorul nu a adus nicio ocazie clară, iar Poli a punctat prin Omoh (’17) şi a fost la un pas de 2-0 în minutul 33, când Luckassen a fost blocat in extremis de De Nooijer. Actul secund a avut, până la un punct, coordonate asemănătoare cu primul. Dobrogenii au dominat în gol mult timp, însă apoi au început să găsească fisurile din defensiva ieşeană, şutul periculos al lui Ganea (’66) anunţând reuşita lui Iancu de peste şapte minute. La 1-1, Poli a forţat, însă cea mai mare ocazie a rămas cea semnată de Passaglia la trei minute după reluare.

Iaşul a obţinut astfel un singur punct şi începe sprintul de final de sezon, în care se va confrunta cu alte patru echipe implicate în lupta pentru evitarea retrogradării, de pe locul de baraj, cu cinci lungimi în spatele lui Hermannstadt, Sepsi şi Voluntari şi şase puncte mai puţin faţă de Clinceni.

Selecţionerul în Copou

^ Selecţionerul României, Mirel Rădoi, a fost la meci împreună cu Mihai Stoichiţă, şeful Comisiei Tehnice din cadrul FRF. Hagi nu a vrut să comenteze prezenţa lui Rădoi. ^ După meci, Gică Hagi a intrat într-un conflict verbal cu mai mulţi ieşeni de la tribuna oficială, care i-au reproşat “Regelui” bucuria excesivă de la final, dar şi modul în care echipa sa a jucat cu Chindia Târgovişte. Hagi a reacţionat nervos şi a reproşat minute bune ieşenilor faptul că joacă pe bani de la stat în timp ce el construieşte.^ Rezerve neutilizate la gazde au fost Caparco (italianul a fost trecut în premieră pe foaia de joc a unei partide de la revenirea de luna trecută), Klimavicius, Al. Zaharia şi Agape. ^ Rednic a cerut ca toate meciurile restante să se dispute până cu două etape înainte de finalul sezonului. “N-ar fi fair-play altfel” a spus tehnicianul. ^ Poli a rămas fără victorie pe teren propriu în faţa Viitorului în Liga I! * Clasament play-out: 1.Viitorul – 39 p; 2.Clinceni – 29 p; 3.Voluntari – 28 p (12-6); 4.Sepsi – 28 p (15-15); 5. Hermannstadt – 28 p (12-12, -1joc); 6. Poli – 23 p; 7.Dinamo – 21 p (-3 j); 8.Chindia – 17 p (-2 j). Etapa viitoare (25-26 iunie): Clinceni – Poli Iaşi, Viitorul-Chindia, Dinamo – Hermannstadt (sâmbătă), Voluntari – Sepsi (duminică).

Declaraţiile tehnicienilor

Mircea Rednic: “Am făcut o primă repriză foarte bună. Ei nu au avut decât un şut pe poartă, noi am înscris şi am avut ocazia să facem 2-0. În repriza a doua au echilibrat jocul. Noi am făcut greşeli, ei n-au avut ocazii, dar au pus presiune. Am luat astfel un punct meritat, deşi ne-am dorit trei. Cu Viitorul, care a dat 5 la Clinceni, nu trebuie să le dai prea multe şanse. Ne-am dat puţin peste cap după schimbări. E un punct care contează, pentru că ne-ar fi ajutat un punct şi cu Clinceniul şi cu Voluntariul. De acum însă vin meciurile care pe care, la care nu mai trebuie să ne gândim la un punct, ci la trei. Jocul ne dă încredere”.

Gheorghe Hagi: “Am făcut un meci bun, am încercat să ne impunem stilul de la început. Ei însă ne ştiau bine şi ne-au blocat. În atac nu am fost inspiraţi. E un punct care ne aduce linişte, suntem fericiţi. Ne-am atins obiectivul de a rămâne în Liga I. Vrem să câştigăm fiecare meci şi în continuare. Avem jucători care trebuie să joace, vom da minute tuturor. Eu am fost primul care am zis să nu se mai joace campionatul. Acum, sunt salvat, nu comentez, nu vreau să creez mai mult circ decât este”.

Foto: Adrian CUBA / Agerpres