La Iaşi a început etapa a II-a în centrele rezidenţiale. "Poate vaccinul ăsta mă face să zbor!"

Doamna Natalia e la centru, dar nu e niciodată singură. Are mulţi prieteni care, spune ea, toţi se vaccinează. Şi mai are "două comori" pentru care şi-ar face vaccin şi de 10 ori dacă e cazul. “Doi am. Nepoţi. Ea e studentă la Sanitară (UMF). Nepotul e într-a IX-a. Toate duminicile, ei sunt aici cu mine, cum să ratez asta?!", spune doamna Natalia.

La Centrul Rezidenţial "Mihail şi Gavril", echipa de vaccinare e aşteptată ca Moş Crăciun de copii. “Bună ziua! Cum sunteţi? Aveţi curaj?", întreabă medicii. “Cine, eu? Spuneam ceva de curaj?", spune râzând doamna Natalia, suflecându-şi mâneca halatului. “Câţi ani aveţi doamna Natalia?", vine întrebarea şablon. “Ei câţi…?! Anii s-au dus de-a rândul/Şi-am rămas numai cu gândul". Ochii Nataliei râd din nou când simte înţepătura. Se uită lung la ac, de parcă şi-ar aduce aminte. “Am muncit mult la Spitalul de Copii: Infirmieră am fost la sala de operaţie. Câţi copii mi-au zis mamă, nu vrei să ştii! Câţi erau cu fasolea încolţită în nas sau cu un ban în ureche? Doar mă întrebau: Mama, când mă duc acasă? Eu le spuneam: Mâine! Care mâine?, întrebau. Şi eu spuneam simplu "Mâine e mâine! Mâine!". Când a auzit că vine vaccinul, ştia deja de pe la televizor despre el. Şi de bune, şi de rele. “Doar cu o moarte-s datoare! Că am auzit că au mai murit de la vaccinurile astea…Dar depinde, vă zic, de complicaţii şi de pahar şi di tăti". "Sunteţi sănătoasă?", o întreabă o colegă în activitate. "Tun. Am o operaţie la un genunchi şi altele. Poate vaccinul ăsta mă face să zbor!".

"Fac vaccinul din ciudă"

Angela Agape e în Centrul Rezidenţial "Mihail şi Gavril" de aproape un an. E ca şi casa ei, e locul de unde se umple pentru a merge mai departe pentru că anul 2020 a fost năucitor. A fost dată afară de la Institutul de Psihiatrie Socola, unde lucra împreună cu soţul ei. Amândoi şomeri, în plină stare de urgenţă, au încercat cu declaraţia pe propria răspundere să-şi găsească un rost. Au găsit. Unul însă, s-a infectat. «Mă întrebaţi dacă mi-e frică de COVID? Mi-e frică pentru că într-un an mi-am pierdut locul de muncă şi mai mult mi-am pierdut soţul“, spune plngând Angela Agape. Singurul lucru care i-a mai rămas acum e centrul şi băieţii. "Mă rog la bunul Dumnezeu să mă întărească, să pot merge mai departe, să-mi cresc copiii care să termine o şcoală, să aibă şi ei o iubită lângă ei să le aline suferinţa! După aia, ce-o vrea Dumnezeu! Eu când intru aici şi când ies, îmi fac Sfânta Cruce. M-am săurat să văd numai tristeţe pe chipurile oamenilor. Asta de fapt, mi-a distrus mie casa!“, spune Angela Agape.

Când şi-a pierdut slujba, Angela a spus că merge mai departe. Când şi-a pierdut soţul însă, Angela a făcut o pauză. S-a uitat la copii şi a mers mai departe. "Dacă am să am minte şi sănătate, am să mă mişc, dacă nu….Virusul ăsta, câte vieţi tinere a distrus! Fac vaccinul din ciudă şi să merg cu ai mei care sunt mai departe“, spune Angela Agape.

Pe lângă ea, alţi doi asistenţi medicali şi 17 beneficiari de la Centrul Rezidenţial "Mihai şi Gavril" au fost vaccinaţi ieri. Iaşul, comparativ cu alte judeţe, a început etapa a II-a de vaccinare în centrele rezidenţiale, în care vor fi vaccinaţi cel puţin 1300 de beneficiari la care se adaugă şi personalul angajat.