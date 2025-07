La Iași – JAZZ cu majuscule (III): Institutul Cultural Francez

Cine ajunge prima dată sau revine la Paris are toate șansele să-și uite, vorba lui Topîrceanu, „toate interesele”, să hoinărească pe marile bulevarde ce i se par, am mai spus asta, familiare, aproape ale lui.

Literatura, filmele artistice și documentare, arta fotografică, muzica – mai ales cântecele populare citadine – au cultivat în mintea, în memoria afectivă a multor români peisaje, chipuri, o civilizație, un mod de viață, o atmosferă specială de care nu te saturi să te bucuri, termenii contrastanți departe-acasă pierzându-și relevanța.

Trepte ale istoriei jazz-ului francez

Când am ajuns prima dată în orașul visat, gândul cel mai iute a fost să-mi ordonez pașii după voia întâmplării, motivat și de Yves Montand cu cele două cântece care îl reprezintă pe el, reprezentând metropola: À Paris, urmat de Les grands boulevards. Amintirile dintâi s-au ordonat cronologic: pentru că fermecase în 1957 și publicul bucureștean, Radio-ul, Televiziunea Publică au difuzat secvențe din recitalul de la sala Floreasca, numeroasele succese răspândite ulterior pe discuri. Următorul cântec în stil Montand, potrivit subiectului acestor însemnări, a fost, a rămas C’est si bon. Toate trei datează din anii 1946, 1952, 1947, devenind borne ale modernismului francez de după Al Doilea Război Mondial. Modernism cu începuturi muzicale ce pot fi contabilizate încă din anii ’20, când valul jazz-ului constituit din transmisiile radiofonice și discurile americane, din turneele formațiilor de peste ocean a fertilizat solul culturii franceze, determinând apariția unui număr important de instrumentiști din țara lui Ravel, pasionați de muzica lui Armstrong. Franța nu a fost doar un difuzor pe Vechiul Continent al muzicii negre din Lumea Nouă. E adevărat că prima formație de notorietate, „Quintette du Hot Club de France”, apărută în 1934, cultiva prin eminențele sale cenușii, violonistul Stepanne Gappelly și chitaristul Django Reinhardt, stilul clasic intens swingat, pretabil dansului, în manieră americană, dar melodia romanțioasă franceză, inflexiunile spaniole și țigănești acordau muzicii promovată de această formație o culoare specifică.

Un an mai târziu, în 1935, „la douce France” și-a asigurat o întâietate în domeniu prin apariția primei reviste europene de specialitate – Jazz Hot, care își continuă apariția. După 1944, cu „Les grands boulevards” și „C’est si bon”, Yves Montand confirma actul de identitate francez al jazz-ului clasic american bazat pe pulsația uniformă, elegantă a swing-ului, pe desenul melodic atractiv, lesne fredonabil-memorabil. Raportul americano-francez s-ar confirma oricând dacă un improvizator de jazz, de oriunde, și-ar alege ca subiect de creație cele două melodii veșnic tinere.

Frumusețea orașului părelnic apărut de la baza turnului Eifel, poetizat de curgerea molcomă a Senei, acel mood special din viața zi cu zi, plăcerea, chiar pasiunea parizienilor de a asculta jazz, de a-l considera prilej de dans, au atras muzicieni americani de dicționar. Îi găsim în informațiile, cronicile, recenziile din „Jazz Hot”, le putem asculta discurile înregistrate și publicate la Paris. Pentru că nu scriu aici un text de dicționar, voi aminti doar câteva nume ilustre: Duke Ellington și bigband-ul său, trompetistul Miles Davis – autorul comentariului muzical din filmul Ascensor pentru eșafod (1958, regia Louis Malle), saxofonistul Dexter Gordon – personaj principal în filmul ’Round Midnight (1986, regia Bertrand Tavernier), epopeea poetic-tragică trăită și la Paris de Gordon, care s-a interpretat pe sine. Cum ar putea fi uitat trompetistul, publicistul, poetul, actorul, dramaturgul, nuvelistul Boris Vian? El a fost „omul de legătură” al lui Duke Ellington la Paris, a scris articole ironic-acidulate în „Jazz Hot”, a înregistrat discuri în calitate de trompetist, a inoculat spiritul jazz-ului în cel mai cunoscut și emoționant roman al său, „Spuma zilelor”.

Până în 1990, am datorat plăcerea de a asculta jazz francez cunoscutului jurnalist și producător radio-tv André Francis („monsieur jazz” al Franței), autorul excepționalelor emisiuni nocturne de la Radio France Inter, cântărețului Henri Salvador, compozitorului, publicistului și muzicologului André Hodeir, autorul volumului ce rămâne piesă de greutate în bibliografia analitică: „Jazz-ul, oameni și probleme” (traducere românească, Editura Muzicală, 1967).

Epoca formațiilor vocale moderne, cu începutul în Statele Unite ale Americii, a avut și un reprezentant francez ilustru, Les doubles six (1959-1966). Cei șase interpreți vocali dovedindu-se performeri în tehnica dublajului fiecărei partituri prin supraimprimare în studio, astfel argumentându-și numele, s-au clasat printre primii intermediari europeni ai legăturii opus-urilor bachiene cu swingul și improvizația jazz-stică. Erau frecvent difuzați la radio, însă abia după 1989 am aflat despre campionii francezi ai acestei legături muzicale aparent primejdioase: pianiștii, compozitorii Claude Bolling și Jacques Loussier.

Scriind numele lui Loussier, am intrat în epoca de după ’89, pentru că programul său în formula trio-ului clasic de jazz (pian – contrabas – baterie) „Bach meets Loussier”) a putut fi ascultat la festivalul internațional „George Enescu” (2009).

Jazz cu susținerea Institutului Cultural Francez din Iași

Am intrat prima dată în clădirea din bulevardul Carol I nr. 26 când eram student. Acolo erau programate orele de instrument și percepeam în mod neplăcut gemetele în nuanțe piano sau forte ale parchetului de pe holuri, din clasele de studiu. Aveam, la fel cum se întâmpla în celălalt corp al Conservatorului, vecin mănăstirii Golia, impresia conservării unui trecut fără îndoială glorios, puțin receptiv la noutățile muzicale despre care auzeam și citeam înainte de 1989. Probabil casa Racoviță, nume pe care aveam să-l aflu mai târziu, și-a găsit un loc privilegiat în memoria mea afectivă pentru că numai cu câteva minute înaintea intrării în sala unde se desfășura examenul de vioară, profesorul meu din anii liceului a intrat întâmplător în camera unde repetam pasaje din programul pregătit, m-a ascultat, și m-a lăudat în cuvinte puține, reținute. A fost un calmant al emoțiilor inerente momentului, un îndemn pe care neuitatul violonist și profesor Ioan Morna mi le-a administrat cu delicatețe.

După 1989 – aceeași casă, altă viață. Centrul Cultural Francez, cum se numea atunci, și-a meritat numele încă de la intrare. Și-a meritat locul, pentru că se afla foarte aproape de casa generalului Henri Bethelot, personalitate emblematică pentru istoria comună a Franței și României. În toate birourile și sălile, mobilierul modern, simplu, eficient instalat te îndemna să uiți trecerea timpului, odată intrat în bibliotecă sau în cuibul discurilor și al revistelor. Până să apară „pe cablu” postul TV5, revistele „Le Monde Musicale” și „Jazz Hot” mi-au dat de știre despre concertele, spectacolele, înregistrările ce țineau capetele de afiș ale Parisului, mi-au oferit modele de comentarii și interviuri. Muzicologia de jazz a fost la fel de bine reprezentată, pentru că Franța a avut, are destui analiști demni de încredere.

Dar, cum se știe, mai mult decât orice, omul sfințește locul. Numărul mare al vizitelor mele la Centrul Cultural Francez, în interes personal sau ca realizator de emisiuni la TVR Iași, s-a datorat stilului de a comunica simplu, colegial, prietenește, spiritului organizatoric eficient al primului director, domnul Georges Diener. Nu trebuia să argumentezi îndelung dacă aveai nevoie de un sfat, de un ajutor. Nu i-am admirat eficiența și rapiditatea doar când ne-am întors de la Festivalul international de jazz de la Sibiu. Cu Georges Diener la volanul microbuzului am intrat în Iași după numai patru ore și jumătate, record pe care l-am resimțit ca pasager cu un ciudat amestec de plăcere și emoție. Cea mai frumoasă amintire o am în urma unui fapt care ar fi putut deveni o catastrofă.

Am avut aprobarea organizării la TVR Iași a recitalului cvartetului pianistului Marius Pop, inclusiv plata drumului și a onorariilor. În dimineața evenimentului, promisiunea achitării sumelor cuvenite mi-a fost retrasă pe neașteptate. S-a creat o situație foarte neplăcută, regretatul Marius Popp ne-a răspuns scurt și aspru că nu așteaptă eventuala plată ulterioară, ci pleacă imediat la gară împreună cu colegii de formație. Nici acum nu-mi place să-mi închipui ce imagine s-ar fi creat la București în lumea muzicienilor. Cu tot stresul și căldura din acel moment, am urcat într-un suflet o parte din dealul Copoului, sperând că Georges Diener este la post. Am avut un prim noroc: l-am găsit. Probabil că vorbele scurte și precipitate, dar mai ales gravitatea situației, l-a determinat să reacționeze cum îi era felul: m-a întrebat de ce sumă am nevoie, l-a chemat imediat pe administratorul financiar, i-a spus în trei cuvinte să mi-o dea, și peste mai puțin de cincisprezece minute am aterizat la studio cu banii în buzunar. Nu mi s-a cerut nici o semnătură!… Recitalul a fost salvat, înregistrarea se păstrează în videoteca TVR Iași. Trebuie numaidecât precizat că instituția condusă de Georges Diener a avut, și-a păstrat până azi sarcina de a difuza în România, la Iași, valorile culturii franceze, ori cvartetul de jazz aflat aici în discuție era alcătuit numai din instrumentiști români!

După acest episod povestit aici cu seninătatea oferită de trecerea timpului, voi rememora admirativ câteva evenimente înscrise în istoria vieții culturale ieșene. De la serile muzicale de iulie „Fête de la musique”, unde au fost invitați ani la rând și soliști, formații românești, la Festivalul „EuroDans”, unică ocazie anuală de a cunoaște actualitatea coregrafiei franceze moderne prin spectacole cu ansambluri de prim rang, la recitaluri găzduite în cancelaria de altădată a Conservatorului, ambient primitor și pentru serile de lectură, pentru seminarii, culminând cu oaspeții primiți la Festivalul internațional „Richard Oschanitzky”. Una este să-i asculți, să-i vezi pe corifeii jazz-ului francezi grație discurilor, la televizor, alta este să-i urmărești, să le vorbești în orașul tău. Dintre toate momentele de neuitat voi evoca aici doar concertul susținut de regretatul violonist Didier Lockwood tot într-o ediție a „Fête de la musique”. Vremea nu a ținut seama de celebritatea virtuozului, oferind oaspetelui, formației românești ce urma în program și publicului supriza unei ploi torențiale. Retras din Piața Tineretului sub streașina de sub acoperișul casei de cultură, Didier Lockwood și-a constinuat programul cu același zâmbet ingenuu, stimulând membrii formației românești să-i țină hangul. Colegii operatori de imagine de la TVR Iași nu au putut rezista sub stropii grei și au părăsit obiectivele, însă nu de tot, pentru că le-au lăsat să funcționeze în continuare. Iar regizorul de transmisie de atunci, Alexandru Condurache, a avut ideea excelentă de a nu opri înregistrarea. Experiența muzicala entuziasmantă pentru publicul la fel de nepăsător sub ploaia caldă de iulie, virtuozitatea lui Didier Lockwood au fost motivele creării unui document video original, de care cred că s-ar bucura, dacă l-ar vedea, și redactorii televiziunii franceze.

Admirate cu ani în urmă datorită albumelor discografice atent orânduite în rafturi, înregistrările antologice realizate de compozitori și improvizatori care au conferit personalitate jazz-ului francez (Michel Portal, Daniel Humair, Michel Petrucciani, Martial Solal sunt doar câteva nume), valorile puse la dispoziție publicului de Institutul Cultural Francez pot fi în continuare de mare ajutor ca informație și educare. Am rezervat rândurile de față doar muzicii, însă cred că documentele se păstrează și azi, spre același necesar beneficiu.

Un cuvânt de mulțumire și recunoștință se cuvine adresat acum, la o zi după sărbătoarea națională a Franței, colectivului Institutului Cultural Francez din Iași, totdeauna receptiv, amabil, pregătit să ajute. Le mulțumesc și cu acest prilej domnișoarei Cristina Iliescu, doamnei Mădălina Leonte, domnului Olivier Dumas, doamnei Iolanda Vasiliu.

Alex Vasiliu este jurnalist, muzicolog și profesor

