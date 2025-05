La Iași, școala auto e un pariu scump: doar unul din patru candidați a luat permisul din prima. Unde se pică pe capete

În județul Iași, examenul pentru permisul auto a făcut anul trecut cele mai multe „victime” din țară. Rata de promovare la prima examinare a fost a treia cea mai redusă din țară, sub 25%, ceea ce înseamnă că trei din patru candidați au terminat parcursul fără permis, dar cu mai puțini bani și cu o experiență descurajantă.

Cu peste 18.000 de persoane examinate, Iașul s-a aflat pe locul al doilea la nivel național ca număr de candidați, după București. Însă la capitolul ratei de promovare, județul rămâne codaș: doar 4.497 de persoane au fost declarate admise, într-un an în care media națională, deja modestă, a fost de 34,6%.

Centralizate pe județe, datele oficiale publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări arată o imagine neuniformă a promovabilității: de la județe unde aproape unul din doi candidați a luat permisul, până la zone în care doar unul din patru a avut succes.

Unde se conduce spre succes și unde se pică pe capete

În vârful clasamentului, județul Alba iese în evidență cu o rată de promovare de 51,57%. Practic, fiecare al doilea candidat care s-a prezentat la examenul auto a fost declarat admis. Urmează Vâlcea cu 48,07%, Caraș-Severin cu 44,14%, Brăila, Mehedinți și Bistrița-Năsăud, toate depășind pragul de 43%. În aceste zone, fie școlile de șoferi pregătesc mai bine, fie candidații vin mai determinați, fie sistemul local e mai permisiv sau mai organizat.

La celălalt pol, situația e semnificativ diferită. Județele Arad (23,86%), Buzău (24,44%) și Iași (24,56%) ocupă ultimele poziții, cu cifre care pot pune sub semnul întrebării nu doar calitatea pregătirii, ci și organizarea procesului de examinare. În Iași, spre exemplu, peste 18.000 de candidați au fost examinați, dar numai 4.497 au trecut din prima examinarea. În termeni absoluți, este al doilea cel mai mare număr de candidați din țară, după București, dar chiar și așa rata de promovare rămâne extrem de scăzută. Capitala, cu peste 34.000 de candidați, are o rată de promovare ușor sub media națională, dar superioară celei din Iași: 32,88%.

Și în județele din Transilvania și Banat rata de promovare a fost mai ridicată: Cluj (39,2%) și Timiș (36,71%) depășesc cu mult Iașul, iar județul Alba, liderul național, întărește această tendință. Un posibil motiv? O combinație între infrastructura mai bună, numărul mai mic de candidați per examinator și, poate, mai multă disciplină în trafic.

Moldova, în coada clasamentului

În trei dintre județele regiunii Nord-Est rata de promovare la prima examinare a fost peste media pe țară. Dacă am fi dispuși să acceptăm că aceste cifre reflectă doar pregătirea candidaților, am putea spune că cei mai bine pregătiți șoferi din zonă sunt cei din Bacău (39,9%), Botoșani (39,56%) și Neamț (36,71%), județe cu o rată de promovare peste media națională. Iar dacă obișnuiți să faceți glume despre șoferii cu permis de Vaslui, ar trebui să vă refaceți repertoriul, pentru că în acest județ rata de promovare a candidaților la prima examinare a fost anul trecut de 30,61%, cu 6% mai mare decât în Iași și cu 2% mai mare decât în Suceava.

Ce blochează volanul candidaților din Iași?

Este sistemul de examinare mai strict? Sunt candidații sunt mai slab pregătiți? Sau sunt prea mulți candidați în raport cu numărul de examinatori? E infrastructura depășită? Cel mai probabil e vorba de un cumul de factori care face ca, din cele 109 școli de șoferi din Iași listate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, doar 13 să fi obținut rate de promovare peste media pe țară și doar 14 peste media județeană.

Sursă date: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări

Liderii clasamentului: școli mici și medii, rezultate peste medie

Cea mai mare rată de promovare din județ a fost înregistrată de Școala de șoferi a Companiei de Transport Public Iași, care a avut 40 de candidați examinați dintre care au promovat examenul din prima 52,5%. Aceasta este urmată de Auto Criss Driver SRL, cu 220 de candidați examinați și o rată de promovare de 52,27%, și Auto Driver SRL, care a avut 36 de candidați și 50% rată de promovare (dar care e în procedura falimentului în acest moment).

Doar aceste trei școli au reușit să depășească pragul unei rate de 50% de promovare, în contrast puternic față de restul ofertanților locali. În zona performantă, cu rate între 40% și 50%, se regăsesc și nume mai cunoscute, precum Auto Tody Family Driver SRL (475 examinați dintre care 44,63% au obținut permisul) sau Drive Safe MCP SRL (289 examinați, 43,94% au luat permisul). Tot aici intră și Titi Bas SRL, una dintre cele mai frecventate școli, cu 475 de candidați și o rată de promovare de 42,11%.

La polul opus: școli mari, cu cifre dezastruoase

Contrastul vine însă din partea școlilor cu sute de elevi și rezultate slabe. Cel mai notabil caz este al Autonastase SRL, care a avut 998 de candidați examinați, dar doar 188 au fost declarați admiși, ceea ce înseamnă o rată de promovare de 18,84%. Performanțe comparabile a obținut și Auto Dol Company SRL, care a trimis 910 candidați la examenele auto, din care doar 172 au promovat din prima (18,9%).

Sursă date: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări

Un alt exemplu este Dalcom Auto ASE SRL, cu aproape o mie de candidați (994) și rată de promovare de 20,72%.

Școli fantomă și cazuri izolate

Lista cuprinde și școli de dimensiuni foarte mici, unele cu doar 8–10 elevi pe tot anul, dar cu rată de promovare zero ca în cazul celor de la Automobilul Zen SRL, Colegiul Agricol Vasile Adamachi sau Ezariu Mihai PFA, care au avut între 8 și 10 candidați, niciunul promovat.

Sunt și cazuri de persoane fizice autorizate care au activat ca instructori individuali, dar fără rezultate notabile. În unele situații, rata de promovare a fost de sub 15%, iar numărul total de elevi instruiți este prea mic pentru a oferi o imagine clară asupra eficienței pregătirii.

Numărul celor care au luat în 2024 examenul auto de la prima examinare conturează imaginea unui sistem dezechilibrat, unde șansele de a obține permisul variază vizibil în funcție de locul în care trăiești sau alegi să susții examenul.

