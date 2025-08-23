La majoritatea dublu, la unii spre triplu: ieșenii au început să primească noile facturi la curent. Atenție: au început să bată la uși și agenți cu oferte aparent mai bune!

Facturile la energie pentru luna iulie au venit cu sume cel puțin dublate pentru mulți consumatori, din cauza liberalizării pieței și a majorării TVA la 21%. Furnizorii introduc un cod special pentru plata la Poștă și, în paralel, unii operatori mai puțin cunoscuți lansează tarife orare cu reduceri de până la 60%. La ce trebuie să fiți atenți?

Facturile la energie electrică aferente lunii iulie 2025 au început să ajungă la consumatori, iar majoritatea sunt semnificativ mai mari decât cele din lunile anterioare. Aceasta este prima lună în care se aplică noile condiții de pe piața complet liberalizată, iar efectele sunt vizibile în soldurile primite.

Creșterea valorii facturilor se datorează mai multor factori cumulativi. În primul rând, prețurile nu mai sunt plafonate, fiecare client plătind tariful stabilit în contractul cu furnizorul. În al doilea rând, TVA-ul aplicat a fost majorat la 21%, modificare care afectează toate facturile emise după data de 1 august. În plus, unii furnizori au inclus în facturile din iulie și regularizarea consumului din prima jumătate a anului, ceea ce a dus la sume și mai mari.

Exemple de facturi primite în august pentru luna iulie:

Un client din Iași, abonat la EON Energie, a primit o factură de 109 lei pentru un consum de 79 kWh. În luna precedentă, pentru același consum, factura a fost de 47 lei.

În București, un client al fostului Enel, acum PPC, a plătit 167,9 lei pentru 100 kWh, față de aproximativ 81 lei în iunie.

La Cluj, un abonat Hidroelectrica a primit o factură de 98 lei pentru 85 kWh, în timp ce în iunie plătise 56 lei.

În Constanța, un client Electrica a achitat 142 lei pentru 120 kWh, comparativ cu 72 lei în luna anterioară.

Facturi cu cod de bare nou, pentru voucher

Facturile includ și un cod de bare nou, destinat exclusiv consumatorilor vulnerabili. Aceștia pot beneficia de un voucher lunar de 50 lei oferit de stat, pe care îl pot folosi pentru plata facturii la oficiile poștale. Codul de bare, deși există, este inactiv pentru ceilalți consumatori.

Până la 1 iulie 2025, prețurile erau plafonate astfel:

0,68 lei pe kWh pentru consum sub 100 kWh pe lună

0,80 lei pe kWh pentru consum între 100 și 300 kWh pe lună

1,30 lei pe kWh pentru consum peste 300 kWh pe lună

Aceste tarife nu mai sunt valabile, prețul mediu fiind acum în jur de 1,6 lei pe kWh. Iar consumatorii resimt acum impactul noilor condiții de piață, mai ales în regiunile afectate de caniculă, unde utilizarea aparatelor de aer condiționat a crescut semnificativ. Emiterea facturilor continuă în aceste zile, în funcție de furnizor, județ și operatorul de distribuție, unii anunțând deja întârzieri ca urmare a modificărilor privind aplicarea TVA.

PPC promite reduceri de aproape 60%

Între timp, unii furnizori au transmis în aceste zile flyere cu notificări și informații actualizate pentru clienți, pentru a explica cum vor arăta facturile din august, unul dintre ei fiind PPC. În acest context, furnizorul a anunțat și oferte noi pentru consumatori, cu tarife diferențiate pe intervale orare. Ce înseamnă asta mai exact? Furnizorul promite reduceri de aproape 60% pentru consumul realizat pe timpul zilei. Oferta este valabilă zilnic, până în octombrie, consumul realizat între orele 11.00 și 14.59 fiind tarifat cu 59% mai puțin față de celelalte intervale orare. Prețul energiei active anunțat de operatorul cu capital grec PPC, de exemplu, în această perioadă, este de 0.89 lei/kWh, cu toate taxele incluse, pentru un consumator rezidențial. Același furnizor mai informează că oferta este disponibilă doar pentru clienții care au instalate contoare inteligente, capabile să înregistreze consumul pe intervale orare.

„Lansăm astăzi prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții noștri să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest. (…) Aceștia vor avea prețuri mult mai mici, începând cu 0,89 lei/kWh, cu toate taxele incluse, în intervalul de timp în care producția de energie electrică din surse solare este foarte ridicată”, au precizat reprezentanții PPC Energie. Iar operatorii de teren ai firmei bat deja la ușile ieșenilor, cu noile oferte.

