La numai 24 de ani, Georgiana a primit diagnosticul de leucemie. Printre simptome, „vânătăi inexplicabile”

Georgiana Alexandra Ioniță, în vârstă de 29 de ani, este unul dintre foștii pacienți fericiți ai Institutului Regional de Oncologie, al cărei drum spre vindecare s-a încheiat cu un „happy-end”.

Diagnosticată cu leucemie limfoblastică acută la doar 24 de ani, Georgiana s-a confruntat cu necesitatea unui transplant de celule stem, însă nu avea rude compatibile care să o poată ajuta. Salvarea a venit de la un donator internaționali, o femeie de 36 de ani din Turcia, compatibilă în proporție de 98%, i-a oferit șansa la viață. De atunci au trecut trei ani, iar Georgiana spune că o poartă mereu în gând pe salvatoarea ei, mai ales atunci când merge la biserică.

Georgiana a povestit că totul a început cu o oboseală tot mai accentuată, urmată de apariția mai multor vânătăi, ceea ce a determinat-o să facă analizele care au concluzionat diagnosticul de leucemie limfoblastică acută.

Timp de șase luni, Georgiana a urmat chimioterapia

„Am petrecut ceva timp în UPU Spiridon, apoi am fost transferată la Institutul Regional de Oncologie, pe secția de hematologie. Acolo am fost preluată de doamna doctor Dascălescu, pe care eu o numesc «mamă», deoarece mi-a salvat viața. Am avut marele noroc să o întâlnesc, pentru că eram extrem de speriată și bulversată. Când am aflat că sunt bolnavă, am simțit că lumea mea s-a prăbușit și că nu voi supraviețui, frica era copleșitoare. Doamna doctor m-a luat ușor de mână și mi-a spus: «Ești tânără, trebuie să găsim o rezolvare. Trebuie să ai puterea să treci peste» Așa am început tratamentul, chimioterapie timp de șase luni”, a specificat Georgiana.

Georgiana precizează că nu a durat foarte mult până să înceapă chimioterapia, deoarece, după cum i-a explicat medicul curant, boala era într-o fază incipientă și astfel a putut fi stopată din evoluție.

În perioada internării, aproximativ 36 de pacienți nu aveau donator compatibil nici în țară, nici internațional

Fosta pacientă povestește că doamna doctor i-a întocmit dosarul pentru găsirea unui donator compatibil de celule stem. Din păcate, Georgiana nu avea frați și nu a fost posibil să găsească un donator apropiat. Salvarea a venit la opt luni de la depistarea bolii, când doamna doctor i-a comunicat că s-a găsit un donator, o femeie de 36 de ani din Turcia.

„Mi-au spus că suntem compatibile în proporție de 98%, ceea ce era o șansă imensă. Am făcut transplantul, iar după aceea mi-am reluat viața de zi cu zi. Ca pacientă, îi îndemn pe toți să aibă curajul să meargă să doneze celule stem, pentru că astfel pot salva o viață. Gândiți-vă că sunt mulți pacienți în așteptare, chiar în perioada în care eram internată la Institutul de Oncologie Iași, erau aproximativ 36 de pacienți care nu aveau donator și nu găseau nici la nivel național, nici internațional. Aveți curajul și puterea să donați celule stem, chiar puteți oferi o șansă la viață”, a declarat aceasta.

Georgiana a transmis că și-ar dori să își întâlnească donatoarea, pentru care este profund recunoscătoare, și să îi mulțumească, deoarece datorită gestului ei astăzi trăiește.

„A avut curajul să meargă să doneze celule stem, iar eu am fost norocoasă să beneficiez de gestul ei. Îi mulțumesc din suflet și o port mereu în gând de fiecare dată când merg la biserică”, a precizat fosta pacientă.

