La Poșta Păcurari, COVID-ul a fost invitat să intre pur și simplu. Nici DSP nu a luat măsuri

”Pe data de 15.07.2020 am mers la aceasta vama postala echipat cu manusi de protectie si masca. La intrarea in incaperea vamii postale am observat urmatoarele:

- existau 4 persoane ce lucrau la mai putin de 2m una de cealalta intr-un ghiseu comun, respectiv intr-o incapere de maxim 5m lungime/4m latime folosita atat de angajati cat si de clienti.

- ghiseul nu era prevazut cu geam despartitor pentru clienti

- personalul nu avea manusi

-personalul nu era echipat cu masti de protectie

- nu exista solutie de dezinfectat la ghiseu

- mi-au manipulat coletul, continutul lui si actul de identitate cu mainile goale

Prin urmare, la iesirea din biroul vamii postale Pacurari am sunat la DSP. Cei de la DSP mi-au spus ca ei nu sunt corp de control si ca nu au nici o autoritate in aceasta privinta, indrumandu-ma sa sun la ITM deoarece acel personal nu a respectat normele de protectie a muncii. Am sunat imediat la ITM, iar cei de acolo mi-au raspuns ca este de competenta lor dar nu pot prelua o sesizare telefonica si ca trebuie neaparat sa fac o petitie online. Regret acum, vazand articolul dvs, ca nu am mai formulat acea petitie cand am ajuns acasa”.