La pușcărie după un fault comis pe terenul de fotbal. Proces nemaiauzit pe masa judecătorilor ieșeni. Care a fost sentința

Un bărbat va ajunge în spatele gratiilor după ce a bătut cu sălbăticie un copil, puțin lipsind să-l și omoare, aruncând cu o bancă după el. A fost judecat însă doar pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, întrucât tatăl băiatului bătut și-a retras plângerea. Eexistența unei condamnări anterioare a dus însă la încarcerarea agresorului.

Incidentul s-a petrecut pe 22 octombrie 2023, în cursul unui banal meci de fotbal între copii, pe un teren de sport din comuna Pădureni, județul Vaslui. În timpul jocului, Răzvan P. (15 ani) a intrat prin alunecare la fiul lui Gabriel Iftene, acesta căzând pe jos. S-a ridicat și a început să-l fugărească pe Răzvan P. pe teren, acuzându-l că i-ar fi pus piedică. Nu a reușit să-l prindă, așa că a luat mingea, care aparținea acestuia, voind să o spargă. A renunțat, în urma protestelor celorlalți copii și a plecat de pe teren, fără a spune unde se duce și ce are de gând.

Meciul a continuat, până când pe teren și-a făcut apariția Iftene. Acesta l-a lovit cu pumnul în spate pe Răzvan P. Băiatul a căzut, iar Iftene a continuat să-l lovească cu pumnii și picioarele, în pofida protestelor copilului, care spunea că nu a făcut nimic. Apoi, Iftene l-a apucat de guler, l-a ridicat în picioare și l-a izbit de sol. Din elan, a căzut și el peste copil. Au intervenit doi martori ai incidentului, care l-au tras pe Iftene deoparte, cerându-i să-l lase pe copil în pace. Iftene nu se răcorise însă îndeajuns. S-a îndreptat spre marginea terenului de sport, a ridicat o bancă până la nivelul pieptului, încercând să o arunce în băiat. Nu a reușit însă, deoarece banca era lungă și grea.

Tatăl victimei și-a retras surprinzător plângerea

Iftene a fost trimis în judecată pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe în fața Judecătoriei Huși, în a cărei circumscripție se petrecuse incidentul. La un an de la începerea procesului, tatăl lui Răzvan P. și-a retras însă plângerea față de inculpat.

Chiar dacă în cauză exista și o sesizare din oficiu, judecătorii au trebuit să înceteze procesul penal pentru lovire sau alte violențe, Iftene fiind judecat în continuare doar pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Și-a recuoscut fapta, precizând totodată că are trei copii, dintre care o fiică studentă la o instituție de învățământ militar, iar o a doua, campioană națională, balcanică, europeană și mondială la canotaj. Judecătorii vasluieni au reținut aceste elemente în favoarea lui Iftene, precizând încă că tocmai pentru că are copii talentați și merituoși, bărbatul ar fi trebuit să-și controleze comportamentul, astfel încât să nu le aducă prejudicii de imagine și să nu le creeze un stres suplimentar.

Iftene a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare, existând teoretic posibilitatea suspendării pedepsei. Bărbatul nu se afla însă la prima abatere. În martie 2022, rămăsese definitivă o sentință a Judecătoriei Huși prin care se dispusese în privința lui amânarea unei pedepse de un an de închisoare. Cum noua faptă fusese comisă pe parcursul termenului de încercare de doi ani, cele două pedepse urmau să fie contopite și executate în regim de detenție. Ca urmare, el a fost condamnat la un total de un an și nouă luni de închisoare.

Cum a ajuns procesul la Iași?

Sentința pronunțată la Huși a fost contestată de Iftene în fața Curții de Apel, inculpatul solicitând reducerea pedepsei și suspendarea executării acesteia. Indiferent de argumentele pe care le-ar fi adus însă, acest lucru era imposibil.

„Textul de lege prevede în mod obligatoriu că instanța dispune, consecutiv revocării amânării, aplicarea și executarea pedepsei anterioare. În aceste condiții, nici pedeapsa rezultantă nu ar putea fi suspendată sub supraveghere, din moment ce una dintre componentele ei trebuie executată efectiv”, au explicat magistrații ieșeni.

În privința mărimii pedepsei, judecătorii au apreciat că instanța vasluiană se dovedise mai degrabă clementă, neexistând niciun motiv de reducere. Apelul lui Iftene a fost respins, iar sentința pronunțată inițial a rămas definitivă.

