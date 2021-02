Luna de miere” a trecut pentru Dan Petrescu: Kayserispor este fără victorie de patru etape în Süper Lig, iar tehnicianul român a primit critici chiar din interiorul clubului turc. Pe lângă toate acestea, fanii nemulţumiţi îi cer deja demisia. Kayserispor a pierdut cu 0-2 meciul de pe terenul celor de la Sivasspor, iar retrogradarea se află la doar un singur punct distanţă de primul loc care duce în liga a doua). Antrenorul român a fost criticat chiar din interiorul clubului unde activează: „Suntem o echipă fricoasă. Nu am văzut nicio idee de joc pe teren”, a precizat ofiţerul de presă al grupării turce. Petrescu se află la noua echipă de opt partide, iar fanii deja au început să-i ceară demisia pe reţele sociale ale formaţiei. În ultimele şase runde, Kayserispor a marcat doar trei goluri şi a primit şapte.

Presa din Turcia scrie pe larg despre problemele de la formaţia pregătită de Dan Petrescu şi precizează că partida contra celor de la Rizespor, echipa pregătită de Marius Şumudică, ar putea fi una decisivă (va avea loc pe 3 martie).”Nu ne-am creat prea multe ocazii de gol şi nu am reuşit acţiuni periculoase în terenul advers în repriza a doua. Am primit gol repede şi apoi gazdele au mizat pe contraatacuri”, a spus Dan Petrescu, după ultima înfrângere din campionat.

Trupa lui Dan Petrescu are un avantaj de doar un punct în faţa celor de la Başakşehir (echipă care se află pe primul loc retrogradabil).