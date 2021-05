La turnat fostul premier pe Dragnea la DNA? “Nu am acorduri de confidenţialitate”

Grindeanu a fost întrebat duminică, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, dacă l-a turnat pe Liviu Dragnea la DNA.

“Văd că există această abordare prietenească sau încercare de a mă lipi a unora de acest dosar. Eu am fost audiat, am spus public acest lucru în calitate de martor de două ori, nu am acorduri de confidenţialitate. Verificaţi dosarul, a fost trimis în instanţă şi apar declaraţiile mele. Sunt convins că adevărul va ieşi la iveală în instanţă. Sunt lucruri probabil pe care nu le ştiu, dar în mod sigur în instanţă aceste lucruri vor ieşi la iveală. În rest, declaraţia mea spune adevărul despre ceea ce ştiu din acest punct de vedere şi despre ceea ce m-au întrebat atunci când am fost audiat şi nu am nimic de ascuns din acest punct de vedere”, a afirmat prim-vicepreşedintele PSD.

El a explicat şi cum a aflat despre vizita în SUA.

“Am avut o întâlnire după programul de lucru seara cu domnul Dragnea şi mai erau ceva colegi, în care m-a informat despre două invitaţii pe care le primise şi că ar dori să meargă şi că ar dori să îl însoţesc. Nu am mers în aceeaşi zi, domnul Dragnea a plecat mai repede cu o zi sau două. Am avut atunci o misiune, aceea de a se plăti costurile legate de transport, cazare la Washington, eu nu vroiam să plătesc de la Guvern. Era o invitaţie din partea comitetului de organizare, a unui vicepreşedinte, adică semioficială. Am avut această menţiune de a fi plătite cel puţin cheltuielile care mă privesc de la partid, fiind membru de partid, ceea ce s-a şi întâmplat. (…) Cred că la fel a fost şi la Liviu Dragnea”, a menţionat Grindeanu.

Întrebat dacă el crede că apărea în rechizitoriul DNA în cazul în care acele cheltuieli ar fi fost plătite de către Guvern, Grindeanu a răspuns: “Habar n-am. Nici nu am o experienţă juridică, cert e că aşa au stat lucrurile şi după aceea s-a intrat într-un program, să spunem, oficial. Eu am beneficiat de Secret Service acolo”.

Sorin Grindeanu a mai fost întrebat dacă Liviu Dragnea i-a transmis că trebuie să întoarcă spre amicii săi americani contracte de miliarde de euro în domeniul apărării.

“Niciodată şi asta face parte inclusiv din declaraţia pe care am dat-o şi care e publică în acest moment. Ca premier, ca ministru, ca preşedinte de consiliu judeţean, ca primar, vin zilnic companii multinaţionale private care vor să îţi spună cât de buni sunt ei versus alţii dar asta nu înseamnă că treci pe lângă lege şi nu aplici legea achiziţiilor publice, achiziţiilor în domeniul militar. E un lucru normal ca toate aceste companii să îşi prezinte cât de bune sunt. Îmi aduc aminte la vizita pe care am efectuat-o în Israel când m-am întâlnit cu primul ministru Netanyahu, la hotel, jos, unde eram cazaţi, făcuseră un fel de expoziţie cu tehnică militară tot pentru noi. E un lucru normal. Dar nu mi-a cerut niciodată. (…) A fost primul an în 2017 când România a fost primul buget cel cu care am venit în ianuarie 2017 în Parlament, care a avut prevăzut 2% pentru Armată. Atunci s-a început. Am înscris acea întâlnire în tipul de întâlnire de care vă spuneam mai devreme, nu mi-a cerut nimic mai mult”, a explicat Grindeanu.

De asemenea, el a mai fost întrebat dacă i-ar fi dat de înţeles lui Dragnea că acel contract pe care îl viza ar ajunge la firmele unde avea interes.

“Nu s-a discutat concret, cel puţin cu mine aşa ceva nu s-a discutat”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA în dosarul finanţării şi organizării vizitei sale în SUA, în 2017, fiind acuzat de trafic de influenţă şi de folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite.

Conform G4Media, care citează rechizitoriul DNA, fostul lider PSD Liviu Dragnea şi-ar fi traficat influenţa pe lângă premierul Sorin Grindeanu şi reprezentanţi ai MAPN şi MAI astfel încât compania Circinius Defence LLC să obţină contracte cu Armata României pentru ”sistemul C4I cu capabilităţi de integrare ISTAR” şi pentru un Centru de Analiză a Informaţiilor din Surse Deschise (Open-Source intelligence – OSINT) pentru MAPN şi MAI.

Compania Circinius Defence LLC este controlată, prin fondul de investiţii Broidy Capital Management, de Elliott Broidy, unul dintre fundraiserii şi vicepreşedinţii Comitetului de inaugurare al preşedintelui SUA, Donald Trump.

