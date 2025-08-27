Lacrimi în vestiarul Politehnicii, Tony își felicită „copiii”

Politehnica Iași a fost eliminată astăzi din Cupa României la fotbal, după ce a pierdut, pe teren propriu, cu 1-2, după prelungiri, duelul cu Petrolul Ploiești din play-off.

La finalul meciului, antrenorul ieșenilor, Anthony „Tony” Da Silva, a declarat: „Greu de vorbit, după cum s-a terminat meciul. Eu sunt mândru de copiii mei, unii mi-ar putea fi copii. Uitați media de vârstă, fără Șeroni și Fernandez. Cu Voluntari am avut media de vârstă de 22,2 ani. Cu mai mult tupeu, cu mai mult curaj, putem face mai mult. Puțini jucători din lotul ăsta știu ce înseamnă un nivel înalt, pentru că aproape toți jucătorii au venit de la Liga a III-a.

E dureros pentru mine, mai dureros pentru copiii mei. La final, în vestiar, toată lumea plângea. Le-am zis să nu plângă. Până să aibă lacrimi de fericire, trebuie să aibă și lacrimi de frustrare. Așa crește un jucător. Ce nu ne omoară, ne întărește!”

Tehnicianul s-a plâns de arbitraj: „ Mă simt frustrat, Poli Iași nu e respectat. Ni se dă prea ușor galbene, foarte ușor se fluieră împotriva noastră. Azi am pierdut doi jucători, accidentați, Istratie și Ruben Silva. Nu înțeleg cum nu s-a dat nici fault la Istratie în prima repriză, iar el are genunchiul umflat. Ruben are entorsă. Apoi, toată lumea îmi spune că a fost ofsaid la gol. Dacă ești arogant, fă-ți treaba bine!”.

Tony a spus că a încercat să menajeze jucători și pentru meciul de sâmbătă, cu Slatina, și a mai precizat: „În prima repriză, noi am suferit în unele momente, pentru că ne lipsește maturitatea, experiența. Majoritatea vin din Liga a III-a. Nu avem timp, trebuie să găsim strategii la antrenamente, să câștigăm timp. Un astfel de meci e bun, pentru că jucătorii pot învăța șmecherie. Ștefanovici nu juca dacă un jucător nu se accidenta, îl lăsam pentru meciul de sâmbătă. Joacă unde e nevoie, îl apreciez foarte mult. Ofori n-a jucat de un an”.

Portughezul a avut cuvinte de laudă la adresa adversarului: „Bravo Petrolului, trebuie să fim fair-play. Meciul a fost decis de un jucător extraordinar. Pentru mine, Grozav e unul dintre cei mai buni jucători din campionatul românesc. Îmi place echilibrul emoțional pe care îl are Liviu Ciobotariu. Nu-l cunoșteam, dar îmi place. E un om educat, la final și-a cerut scuze că s-a bucurat. I-am zis că e normal să se bucure. Doresc Petrolului să câștige Cupa, să știu că m-a eliminat câștigătoarea Cupei”.

