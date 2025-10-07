MICA PUBLICITATE
SPORT

De Redacția
marți, 07 octombrie 2025, 19:25
1 MIN
Lamine Yamal va fi apt pentru El Clasico, anunţă presa madrilenă

Prezenţa lui Lamine Yamal în meciul împotriva Real Madrid, pe 26 octombrie, a fost pusă sub semnul întrebării după ce accidentarea sa la osul pubian s-a agravat. Însă ultimele veşti sunt încurajatoare pentru FC Barcelona, deoarece, potrivit cotidianului madrilen Marca, tânărul spaniol va fi în cele din urmă pregătit să joace în El Clasico, scrie news.ro.

Lamine Yamal nu a făcut deplasarea cu echipa Spaniei pentru a juca în meciurile împotriva Georgiei şi Bulgariei în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială.

Jucătorul în vârstă de 18 ani urmează un program intens de recuperare cu scopul de a se alătura echipei cât mai repede posibil.

Yamal ar putea chiar să revină pe teren pe 18 octombrie, în meciul împotriva lui Girona, şi ar putea juca apoi în partidele împotriva lui Olympiacos, în Liga Campionilor, şi în Clasico, împotriva lui Real Madrid, pe Bernabéu.

