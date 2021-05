Lansare de carte la Universitatea “Al. I. Cuza”

Vremurile în care Moldova dădea tonul în handbalul feminin românesc, graţie echipelor Ştiinţa Bacău, care a dominat ani la rând România, a jucat finală de Cupa Campionilor şi a cucerit Cupa Cupelor, şi Terom Iaşi, prezentă mai mereu în vârful ierarhiilor interne, au fost rememorate ieri la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Prilejul a fost dat de o lansare de carte, “Povestea vieţii mele”, scrisă de fosta mare handbalistă Narcisa Lecuşanu. Formată la Bacău, Lecuşanu, actualmente membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Europene de Handbal şi manager al firmei NTM Business International, a fost sprijinită în acţiunea de la Iaşi de Beatrice Abălaşei, cu care autoarea a fost colegă la loturile naţionale tricolore. Abălaşei, fostă handbalistă ieşeană, este acum decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. La întâlnire au fost prezente şi alte nume importante ale handbalului precum Cornel Bădulescu, Veniamin Lupan ori Lenuţa Lupan.

Campioană mondială de tineret în 1995 şi vicecampioană mondială la senioare zece ani mai târziu, Narcisa Lecuşanu - care are peste 130 de prezenţe în echipa mare a României, pentru care a marcat peste 350 de goluri - a fost vizibil emoţionată de revederea cu fostele colege şi foştii antrenori şi a punctat câteva elemente legate de “Povestea vieţii mele”: “Nu am scris uşor această carte, am îmbrăţişat cu greu ideea scriitoarei Mariana Gorczyca. Acum sunt extrem de fericită că am dat curs acestui proiect, pentru că am foarte multe semnale că povestea mea inspiră multă lume. Oamenii trebuie să viseze, să-şi urmeze visele. Iar faptul că producătorul George Laşcu, care e stabilit de mulţi ani în SUA, mi-a transmis că vrea să facă un film după «Povestea vieţii mele» e un alt semn clar că mesajul meu a fost recepţionat”.

Cu o prezentare grafică de excepţie, cartea scrisă de Narcisa Lecuşanu, care conţine mai multe poveşti emoţionante, poate fi comandată la Editura Coresi.