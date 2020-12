Comunicat de presa (P)

Data: 17.12.2020

Lansare proiect

“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

SC RUNOS CONCEPT SRL, cu sediul in Oras Targu Neamt, str. Stefan cel Mare, Bloc B1, Etaj 2, Aparatament 6, Jud. Neamt, C.U.I 33550019, Nr. de ordine in registrul comertului J27/516/2014, anunta semnarea, pe data de 31.03.2020, a Contractului de finantare nr. M2-2217/09.12.2020, incheiat intre Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului IAŞI (AIMMAIPE), si SC RUNOS CONCEPT SRL, in calitate de Beneficiar al finantarii.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Valoarea totala a proiectului este de 153867.9 lei, valoarea cofinantarii beneficiarului este de 23080.19 lei. Proiectul se va desfasura la puctul de lucru cu adresa Jud. Iasi, Mun. Iasi, Str. Sf. Lazar, Nr. 2, Bl. Kogalniceanu.

Data inceperii proiectului: 11.12.2020

Data finalizarii proiectului: 11.06.2021

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate,

Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19,

Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Date de contact:

SC RUNOS CONCEPT SRL, C.U.I: 33550019, Registrul comertului: J27/516/2014

Adresa sediu social: Tg. Neamt, str. Stefan cel Mare, Bloc B1, Etaj 2, Aparatament 6, Jud. Neamt

e-mail: runos.concept@gmail.com

Site: https://lepetitbaton.com/