Lansarea Cameliei Gavrilă la Primărie: tema învățată la proiecte, bâlbâieli la notare

PSD şi-a lansat ieri programul de guvernare locală: unul ambiţios, plin de promisiuni şi frumos „pictat” în randări foto/video şi reviste electorale. Prezentarea fiecărui proiect a fost făcută de către candidatul PSD la funcţia de primar, Camelia Gavrilă. Cele peste 30 de proiecte însumează circa 400 milioane euro, adică aproape cât două bugete locale ale municipiului Iaşi. Ca durată de execuţie, nu există proiect care să depăşească termenul de 4 ani. În ceea ce priveşte finanţarea, principala sursă ar fi fondurile europene.

Lista proiectelor candidatului PSD

Printre cele mai costisitoare proiecte se numără extinderi de linii de tramvai (spre zone precum ERA, Lunca Cetăţuii, Tomeşti şi Holboca), amenajarea zonei şes Bahlui (complex sportiv cu stadion, sală polivalentă şi bazin olimpic, un parc de 20 hectare) şi pasaje subterane în Podu Roş (în lungul splaiurilor). Doar aceste proiecte au o valoare estimată totală de peste 265 milioane euro. Candidatul PSD a subliniat că în zona de şes Bahlui nu s-a conturat încă vreo viziune, cu toate că Primăria are circa 55 hectare în proprietate publică. „Sunt proiecte de anvergură, proiecte care presupun fonduri, proiecte care presupun susţinere, care presupun echipe, ambiţie, dedicare, dar ele trebuie să aparţină şi treptat să ne îndreptăm spre acestea într-un Iaşi modern, creativ, într-un Iaşi aflat în dezvoltare”, a comentat Gavrilă.

Alte proiecte vizează o nouă autogară (la garajul CTP din Tudor Vladimirescu), amenajarea a 1.000 de parcări (subterane şi supraterane în cartiere), realizarea unui muzeu al satului moldovenesc, revitalizarea centrului Iaşului (reabilitarea parcului Teatrului Naţional, refacerea faţadelor clădirilor de pe str. Cuza Vodă), diverse forme de sprijinire a antreprenoriatului, amenajarea de piste de biciclişti, digitalizarea administraţiei locale şi diverse proiecte pentru sprijnirea mediul educaţional şi sistemul de sănătate (campusuri şcolare, creşe, centre de excelenţă etc.).

Ce notă îi acordă prof. Gavrilă primarului Chirica pentru actualul mandat

Gavrilă i-a acordat ieri notă de trecere primarului Mihai Chirica şi i-a lăsat repetenţi pe consilierii locali actuali ai PSD. „Aşa cum la bacalaureat nota de trecere este 6, cam aceasta ar fi nota pe care i-aş da-o. Este o notă de promovare, nu cu 5 pentru că i-aş pune un plus care ţine de anumite lucruri care s-au făcut. (...) dar sunt, în acelaşi timp, absenţe inacceptabile în privinţa unor demersuri de proiecte mari pe care ar fi putut să le pornească. (...) Am văzut câteva lucruri în zona de patrimoniu, am văzut nişte străzi asfaltate, am văzut nişte elemente de funcţionalitate a oraşului, am văzut nişte aspecte de estetică şi atât. (...) Se pare că (Mihai Chirica, n.r.) a rămas la nivelul de director tehnic”, a comentat Gavrilă. În ceea ce priveşte actualul grup PSD din Consiliul Local, candidatul PSD a precizat că i-ar nota pe consilieri „undeva între 4 şi 5”. „Au dezamăgit, nu au avut puterea de a se obiectiva, au plecat şi au întors spatele partidului care i-a susţinut, nu au fost alături de proiectele noastre. Nota mea este modestă pentru ei şi dezamăgirea pe măsură”, a subliniat deputatul PSD. Dintre cei 14 consilieri PSD care au intrat în deliberativ în 2016, doar trei se mai regăsesc pe actuala listă a social-democraţilor pentru alegerile locale din 27 septembrie.