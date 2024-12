„Lăsați-Mă să vin în cele de care vă scârbiți”

Mă uit la starea lumii, privesc de-a lungul istoriei, apoi caut în mine însumi și mă-ntreb:

„De ce vrei, Doamne, să vii printre noi? Ai văzut că din primele momente în care Te-ai aflat în pântecele Maicii Tale Preacurate, Sfânta Fecioară Maria, ai fost în pericol. Dreptul Iosif, cuprins de îndoieli, a vrut să lase în ascuns pe Maica Ta ca să nu fie ucisă cu pietre, pentru că o credea adulteră…

De ce să vii, Doamne, într-un loc în care oamenii sunt atât de cruzi, încât nici vederea unei femei însărcinate nu-I mai impresionează? Betleemul Te va trimite să Te naști în ieslea dobitoacelor. Mai mult decât atât, acest popor ales al Tău va căuta să Te ucidă, încă Prunc fiind. Setea de putere a regelui Irod va duce la uciderea tuturor pruncilor din locul nașterii Tale. De aceea, va trebui să fugi pe ascuns în Egipt, să trăiești în pământ străin. Te vei întoarce și vei crește în Nazaret, unde vei stârni multă împotrivire și multă ură.

Cei din Nazaret, care Te-au văzut crescând atât de frumos și de smerit, imediat ce le vei arăta că Tu ești Mesia, Te vor duce pe creasta muntelui din apropiere ca să Te arunce în prăpastie, să-Ți zdrobești Trupul Sfânt de pietrele acelea ascuțite. Și vor tot încerca să Te omoare, de-a lungul celor trei ani cât Te vei arăta lor. Tu îi vei vindeca, îi vei slobozi de sub puterea diavolilor, vei învia pe morții lor, iar ei tot mai tare Te vor urî.

De ce să vii, Doamne, pe un pământ în care bunătatea, milostenia, iubirea sunt răsplătite cu ură, cu invidie, cu planuri de ucidere? Când va veni vremea, Tu Te vei da pe mâinile oamenilor ca să fii răstignit. Îi vei lăsa să Te prindă, să Te batjocorească, să Te umilească, să Te răstignească despuiat de toate hainele. De parcă nu era suficientă toată suferința și bătaia de joc, au mai adăugat și rușinea de a Te arăta gol în fața celor de pe Golgota.

Și pentru ce această moarte cumplită, pentru ce această jertfă, Doamne? Căci în Biserica câștigată cu scump Sângele Tău vor veni mulți care doar cu numele vor fi creștini, iar cu faptele lor vor fi iude. În numele Tău, unii vor ucide. Femei care se numesc pe sine creștine vor face avorturi. Mulți dintre cei ce se vor declara creștini vor lua în râs poruncile Tale. Sigur, vor fi de-a lungul secolelor și dintre cei care vor crede cu adevărat în Tine și care vor împlini voia Ta. Dar cei mai mulți nu vor face asta. Mai ales eu. Căci ce fac eu cu toate darurile pe care Tu mi le-ai dat de când am venit la existență, până la cea mai recentă Împărtășanie? Nimic bun… De ce să vii când vezi că nu Te primesc cu totul, când vezi că nu mă deschid cu adevărat, când vezi că nu Te iubesc? De ce să vii? Ce să cauți Tu în lumea aceasta? Nebunia și căderea lumii vor fi atât de mari, încât oamenii Te vor acuza chiar pe Tine pentru că există răul pe pământ”.

Atunci, Domnul mi-a spus:

„Știu prea bine, Dumnezeu fiind, că se vor întâmpla toate acestea. Am știut încă de dinainte de momentul în care Adam și Eva au ales să Mă scoată din inima lor. Nu eu i-am alungat din Rai, ci ei au alungat raiul din inima lor. Am știut că omul va muri și nu am putut să sufăr aceasta. Iubirea Mea nu are o limită. Iubirea Mea nu începe și nu se termină undeva, nu are început și nu are sfârșit. Iubirea Mea pentru om nu poate să fie stăvilită de nimic. Singurul lucru de care se poate împiedica iubirea Mea este refuzul vostru. De libertatea voastră nu Mă voi atinge niciodată. Căci dacă M-aș atinge de libertatea voastră, ar însemna să nu vă mai iubesc, să nu vă respect alegerile. Voi veni pe pământ dacă voi găsi o singură femeie atât de curată, încât să poată să nască pe Fiul lui Dumnezeu. Și care să spună: «Fie mie după cuvântul Domnului». Nu trebuie ca toate femeile să fie așa, e de ajuns una. Voi veni acolo unde sunt primit, Mă voi bucura de orice locșor în care aș putea să fiu găzduit. De nu Mă vor casele Betleemului, iar staul dobitoacelor Mă va primi, acolo voi veni. Nu caut loc de cinste. Dacă Mi se dă grajdul dobitoacelor, unde nu râvnește să locuiască nimeni, ce-ți este ție? Iar dacă nu vă trebuie un loc de pe pământ, dați-Mi-l Mie, nu cer altceva. Eu nu vin la voi să vă stăpânesc, ci Mă bucur să Mă plec în fața voastră și să vă pot spăla picioarele. Nu cer nici un efort din partea voastră, lăsați-Mă pe Mine să slujesc vouă. Nu vă cer să-Mi dăruiți ceva, ci doar să primiți de la Mine toate câte am. N-o să vă împovărez cu nimic. Dacă vor veni unii să-Mi aducă daruri precum magii, o vor face din pornirea inimii lor, nu pentru că le-am cerut Eu. Mă voi smeri și nu voi căuta nimic din ale lumii. Nu voi cere ca Numele Meu să fie slăvit, nici faptele Mele minunate să fie trâmbițate. Dacă cineva Mă va căuta, Eu îl voi ajuta. De ce să nu vin măcar pentru cei care au nevoie de Mine, pentru cei ce strigă la Mine? Cine va voi să stea în întuneric, va putea să stea și în continuare. Nu-l voi forța să vină la Lumină. Dar dacă undeva, într-un colțișor de lume, va fi cineva care va dori să Mă primească în inima și-n casa lui, de ce să nu vin? Iar suferințele Mele de pe Cruce, ce sunt ele prin comparație cu durerea pe care o am când văd pe tot omul mergând în șeol, în locuința morților, pentru că Raiul e închis? Prefer să sufăr Eu, decât să-i văd pe ei suferind. Dacă vreodată tu sau alții vor dori să vină la Mine, să afle odihnă, Mă vor găsi în Biserica Mea. Dați-Mi locul cel mai sărăcăcios din inima voastră și acolo voi veni. Lăsați-Mă să vin în cele de care vă scârbiți. Dați-Mi Mie ceea ce nu vă mai trebuie și vă voi copleși de daruri. Căci Eu Iubire sunt”.

Atât a spus Domnul și a tăcut. Am tăcut și eu. Cine e atât de nebun încât să se certe cu Iubirea?

