Last minute-ul, o tendinta generala pentru 2021. Turismul va capata o tenta regionala

Last minute-ul va fi probabil o tendinta generala pentru 2021, iar turismul va capata o tenta regionala, arata un studiu al touroperatorului Travel Planner, potrivit caruia masurile luate de hotelieri si flexibilitatea ofertelor vor conta mai mult decat pretul platit pe un pachet turistic.

"Coronavirus-ul inca exista, dar acest lucru nu inseamna ca nu ne putem bucura de vara si de concediu in siguranta. Singura conditie este sa respectam cu strictete masurile de siguranta, de distantare sociala si de igiena. Daca 2020 a fost anul incertitudinilor din punct de vedere al calatoriilor, pentru 2021 avem sperante mari. De ce? Pentru ca avem deja un istoric, stim cum sa ne protejam si pentru ca vrem sa traim iar emotia alegerii vacantei!", spune Sebastian Constantinescu, director general al touroperatorului Travel Planner.

Compania face si recomandari despre cum ar putea turistii romani sa-si organizeze vacanta in 2021.

"Gaseste o agentie de turism care sa-ti fie alaturi in alegerea destinatiei si ofertei perfecte pentru tine, care te va tine la curent cu reglementarile in vigoare pentru destinatia aleasa si care te va reprezenta in orice situatie intampinata. Alege o destinatie mai apropiata de casa (Bulgaria, Grecia, Turcia). Deoarece aviatia a fost una dintre industriile puternic afectate, turismul va capata o tenta regionala, majoritatea turistilor preferand sa calatoreasca cat mai aproape de casa", precizeaza compania.

Reprezentantii companiei le recomanda turistilor sa calatoreasca cu automobilul personal.

"Este mult mai sigur decat transportul cu autocarul sau cu avionul. Vei asigura, pana la destinatie, siguranta familiei/prietenilor fara sa fii nevoit sa imparti spatiul cu straini", spun reprezentantii companiei.

Potrivit acestora, inainte de a face o rezervare, turistul trebuie sa se documenteze despre situatia locala privind cazurile de infectie COVID-19: cate cazuri au fost in ultimele zile si saptamani, care sunt restrictiile impuse de autoritati, ce conditii trebuie indeplinite.

"Cauta ofertele ce au conditii superflexibile. Early booking-ul ramane o varianta ideala de a beneficia de reduceri substantiale. In contextul actual poti face o rezervare cu un minimum de avans (5%), diferenta urmand a fi achitata pana cu 7-15 zile inainte de plecare. Last minute-ul va fi probabil o tendinta generala pentru 2021, insa nu te poti baza niciodata ca o astfel de oferta va exista sau nu pe destinatia/ hotelul care te-ar putea interesa", mai spun ei.

Aflati amanunte de pe ziare.com.