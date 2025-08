Lățirea unei străzi la marginea Iașului: proprietarii au obținut la judecată despăgubiri de șase ori mai mari decât le-a dat primăria

Codrin și Mariana C. dețineau în Valea Lupului un teren în suprafață de 776 mp, cumpărat în 2018. În februarie anul trecut, primăria comunei demarase procedurile de expropriere a unor terenuri, pentru lărgirea străzilor și construirea de trotuare. Din terenul familiei C. fusese tăiată o fâșie de 46,21 mp, pentru care fusese stabilită o despăgubire de 4.600 lei. Această valoare a fost contestată de soții C. în instanță. Ei au arătat că primeau doar 100 de lei/mp, sumă echivalentă cu aproximativ 20 euro/mp. Or, când cumpăraseră terenul, fuseseră nevoiți să apeleze la un credit ipotecar. Cu acea ocazie, fusese întocmit un raport de evaluare, prețul unui metru pătrat de teren fiind evaluat la 63 euro. Din 2018, prețul terenului în Valea Lupului continuase să crească. Ceruseră evaluări de la patru agenții imobiliare, iar acestea apreciaseră că terenul lor valora între 130 de euro și 140 de euro/mp.

Cum a stabilit instanța „prețul corect”?

Solicitarea soților C. de recalculare a despăgubirilor a fost considerată ca neîntemeiată de reprezentanții primăriei. Aceștia au precizat că se raportaseră la evaluarea făcută de Camera Notarilor Publici. Poziția terenului și utilizarea lui reală nu justificau o sumă mai mare. De altfel, soții C. nu pierdeau în fond nimic, întrucât cei 46,21 mp expropriați se aflau în afara perimetrului îngrădit. Era practic vorba de un teren nefolosit. În plus, de extinderea străzii urmau să beneficieze și reclamanții.

Pentru soluționarea plângerii, magistrații Tribunalului trebuiau să stabilească prețul corect al terenului expropriat. Conform legii, acesta este prețul de circulație a terenului la data emiterii deciziei de exproprierie, respectiv 26 martie anul trecut. În această privință, cele două părți avansau cifre net diferite. Ca urmare, a fost dispusă efectuarea unei expertize. Aceasta a stabilit valoarea terenului la suma de 31.242 lei, respectiv 6.285 euro. Cei 136 euro/mp erau mult mai apropiați de evaluarea făcută de proprietari decât de cea efectuată de primărie.

În baza expertizei, magistrații Tribunalului au obligat primăria Valea Lupului la plata unei diferențe de 26.642 lei. În plus, pentru că a pierdut procesul, Primăria va trebui să achite și cheltuielile de judecată, respectiv 3.000 de lei onorariul avocatului reclamanților, și 14.100 lei, onorariul experților evaluatori. Sentința nu este definitivă, ea putând fi contestată în fața Curții de Apel.

