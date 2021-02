Lawrence Ferlinghetti, poet şi activist politic care a sprijinit lansarea mişcării Beat, a murit pe 22 februarie, în casa lui din San Francisco, la vârsta de 101 ani, a confirmat pentru Associated Press fiica sa.

Născut în Yonkers (New York), în 1919, Ferlinghetti este cunoscut mai ales pentru prima colecţie de poezii, intitulată „A Coney Island of the Mind”, care a fost publicată în 1958 şi este încă una dintre cărţile de poezie cel mai bine vândute în SUA.

Ferlinghetti a fost subiectul documentarului „Ferlinghetti: A Rebirth of Wonder” (2009), regizat şi produs de Christopher Felver. Filmul explorează impactul pe care el l-a avut asupra multor poeţi prolifici şi asupra întregii mişcări Beat, deşi susţinea că nu a fost vreodată un poet beat. Lawrence Ferlinghetti a pus bazele emblematicei City Lights Booksellers & Publishers împreună cu Peter D. Martin, în 1953, prima librărie americană unde erau vândute doar cărţi.

Volumele publicate sub această egidă au purtat semnătura unor autori beat celebri, precum Jack Kerouac, William S. Burroughs şi Allen Ginsberg. În prezent, spaţiul serveşte ca „loc de întâlnire literară”. Magazinul a devenit o experienţă esenţială pe scena literară din San Francisco şi a fost desemnat, în 2001, reper istoric. Pe lângă scris şi editare, Ferlinghetti a fost pictor timp de 60 de ani, cu lucrările expuse în diverse galerii, dar şi activist politic, protestatar faţă de războiul din Vietnam, şi producător de teatru în New York.