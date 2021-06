Lecția dată de o tânără polițiștilor: A prins singură individul care i-a dat bancnote false în urma vânzării unui telefon

Ne-am dori să fie doar un basm, însă este realitatea zilelor trăite în Arad. Așa cum am scris, arădeanca a postat un anunț de vânzare pentru un telefon a cărui preț a fost estimat la 1.000 de lei. Cumpărătorii nu au întârziat să apară, iar unul dintre ei a și menționat că își dorește telefonul. Pentru a încheia tranzacția cei doi s-au întâlnit în oraș, iar pentru telefon, cumpărătorul, un bărbat, i-a înmânat 200 de euro. Tânăra a aflat că se află în posesia unor bani falși la casa de schimb valutar. Următorul drum pe care l-a făcut arădeanca a fost la Secția de Poliție din Vlaicu. Aici, un ofițer a întocmit un proces verbal de ridicare al banilor falși, a și redactat o sesizare în cauză, iar apoi tinerei i s-a spus că va fi contactată de cineva din Poliție pentru continuarea cercetărilor. Zilele au trecut, iar tânăra păgubită a decis să înceapă singură cercetările, având în vedere că nimeni din Poliție nu a contactat-o.

„M-am gândit că ar fi șanse să scoată telefonul la vânzare. Și am căutat. Și mi-am găsit telefonul. Era pus pe internet la vânzare”, ne-a spus arădeanca.

Ce a făcut în continuare?

Tânăra și-a pus un coleg să sune și să se arate interesat de achiziționarea telefonului.

„Eu am pus telefonul de vânzare pe Olx, el l-a pus pe Marketplace, pe Facebook. Acolo l-am găsit, cu serie, cu tot. Așa i-am văzut și profilul de Facebook și l-am recunoscut imediat”, ne-a povestit tânăra.

Acum că l-a identificat, arădeanca nu a avut de gând să-l lase pe cel care a înșelat-o să-i scape, mai ales că Poliția nu mișcase niciun deget pentru a o ajuta. Așa că a stabilit că trebuie să se întâlnească cu bărbatul.

„Am rugat un coleg să mă ajute. El a sunat și s-a prefăcut interesat de telefon, a spus că vrea să îl cumpere și că trebuie să se întâlnească pentru a-i da banii. Ne-am dus împreună până la Sânicolau Mare, județul Timiș. Acolo ne-a spus să mergem. Când l-am văzut, l-am confruntat, i-am spus că știu că cei 200 de euro pe care mi i-a dat pentru telefon sunt falși, că am fost deja la Poliție, că am imagini cu el când i-am vândut telefonul pentru că erau în zonă camere și am cerut imaginile, și că îmi vreau telefonul înapoi. Fără nici cea mai mică opunere și speriat fiind că am fost la Poliție, mi-a dat telefonul înapoi. A și recunoscut că e telefonul meu. Eu singură mi-am recuperat prejudiciul. Adică eu, din timpul meu, am făcut pe detectivul: am căutat pe internet, l-am identificat, m-am dus până în județul vecin să-l confrunt, fără niciun ajutor de la Poliție. Mi-a fost și frică să merg, dar am spus că ce o fi, o fi. Sunt șocată! Mă deranjează că nu ai nicio protecție de la Poliție”, ne-a relatat femeia.

A anunțat Poliția că și-a recuperat prejudiciul

Arădeanca s-a mai deplasat o dată la sediul IPJ Arad, de data aceasta pentru a spune că și-a recuperat prejudiciul, însă nu a ajuns mai departe de polițistul de la ghișeu.

„Am fost să le spun că eu mi-am recuperat prejudiciul și mi s-a spus la fel: că mă va suna cineva de la ei. Am cerut să vorbesc cu un șef și mi s-a răspuns că trebuie să îmi fac programare la audiență. Văzusem pe geam programul de audiențe și i-am spus polițistului de la poartă că sunt audiențe chiar acum. A pus mâna pe telefon și a sunat. Degeaba, pentru că i s-a transmis că e pandemie, că doar online se poate. Chiar nu m-a luat nimeni în seamă…” a încheiat tânăra.

Interpelat pe subiect, IPJ Arad spune că a fost întocmită o sesizare și s-a făcut o adresă de înaintare către Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Arad.

Așadar, arădeanca a făcut munca polițistilor: a recuperat prejudiciul, iar banii falși au fost scoși din circulație. Ce mai e de făcut? A, da, depistarea celui care a pus în circulație bancnotele false. Mai trebuie menționat că tânărul are postate pe internet mai multe oferte de vânzare ale unor telefoane. Dacă și acestea au fost „dobândite” în acest mod?

