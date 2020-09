Lectorul înlocuit de băiatul rectorului Toader se delimitează de scrisoarea anonimă

Aceasta precizează că nu a fost obligată să facă un pas în spate de la disciplina respectivă, ci urmează să se specializeze în domeniul doctoratului şi să predea un curs la modulul de master Drept al afacerilor, în vederea îndeplinirii condiţiilor pentru promovarea ulterioară pe postul de conferenţiar.

Precizările cadrului didactic vin în contextul în care, pe adresa redacţiei a venit o scrisoare semnată de mai multe cadre didactice de la Facultatea de Drept care nu au vrut să îşi facă publică identitatea, şi care acuzau faptul că Alexandru Toader nu este pregătit să gestioneze cursul respectiv, fiind unul dintre cele mai importante în pregătirea tinerilor avocaţi, neavând experienţa necesară, şi că lect.dr. Luiza Cristina Gavrilescu ar fi fost îndepărtată de pe postul respectiv.

„Într-adevăr, am primit delegaţie în vederea susţinerii activităţii de predare a acestei materii, «Drept civil Partea Generală. Persoanele», începând cu anul universitar 2006-2007. În toată aceasta perioadă de 14 ani am îndeplinit toate cerinţele specifice exigenţelor didactice şi de cercetare, respectiv publicare de cursuri, fişe de sinteze, culegeri de practică judiciară, articole, am participat la conferinţe şi am susţinut cursuri de formare şi perfecţionare profesională a practicienilor. Cred cu tărie că tinereţea mea şi a colegilor mei de catedră şi din conducerea facultăţii nu trebuie privită ca pe un handicap, ci dimpotrivă, ca un atu ce trebuie valorificat şi apărat cu mândrie, fără ca prin asta să aducem vreo ofensă senectuţii”, a precizat lect.dr. Luiza Cristina Gavrilescu.

Aceasta a ţinut să precizeze că nu se consideră dezavantajată în vreun fel de această decizie şi că nu este de acord cu semnatarii scrisorii anonime.

„Mă surprinde iniţiativa unor aşa-zişi binevoitori de a-mi lua apărarea fără ştirea mea şi fără a mă consulta. Consider că această atitudine este una complet nejustificată şi mă delimitez de orice legătură cu acea depeşă pe care nici nu am văzut-o”, a punctat lect.dr. Luiza Cristina Gavrilescu.

Conform informaţiilor obţinute suplimentar de „Ziarul de Iaşi”, Alexandru Toader a predat seminariile la cursul de Drept Civil mai mulţi ani, acesta fiind argumentul principal adus de conducerea facultăţii atunci când s-a luat decizia încredinţării de anul viitor a acestui curs în întregime către fiul rectorului Tudorel Toader, prin delegare.