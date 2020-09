Lee Kerslake, baterist pentru Uriah Heep şi Ozzy Osbourne, a murit la vârsta de 73 de ani

Ken Hensley, fost claviaturist al Uriah Heep, a anunţat pe Facebook: „Lee Kerslake, prietenul meu de 55 de ani şi cel mai bun toboşar cu care am cântat, a pierdut lupta cu cancerul în această dimineaţă”. Kerslake s-a alăturat în 1971 grupului englez, cu care a înregistrat 17 albume de studio. L-a cunoscut pe Ozzy Osbourne şi a cântat cu el pe primele două albume solo ale muzicianului, „Blizzard of Ozz” şi „Diary of a Madman”, dar şi în concerte.

Lee Kerslake s-a născut pe 16 aprilie 1947, în Dorset (Anglia), şi a început să bată la tobe la vârsta de 11 ani. A cântat în trupe ca The Gods, Toe Fat şi National Head Band, la finalul anilor 1960, înainte de a se alătura Uriah Heep. Primul album al trupei pe care apare este „Demons and Wizards” (1972). Kerslake a părăsit Uriah Heep în 1978 şi a format Blizzard of Ozz, cu Osbourne, basistul Bob Daisley şi chitaristul Randy Rhoads, iar curând grupul a fost rebranduit şi s-a lansat ca proiect solo al lui Ozzy Osbourne.

În 1981, a părăsit grupul pentru a avea grijă de mama lui bolnavă, iar un an mai târziu a revenit la Uriah Heep, unde a rămas până în 2007. În 1998, Kerslake şi Daisley i-au dat în judecată pe Osbourne şi soţia lui, care îi este şi manager, susţinând că nu au primit drepturi de autor corespunzătoare pentru piesele compuse pentru cele două albume. Drept răspuns, Osbourne a reînregistrat albumele care au fost relansate în 2002. Procesul a fost apoi respins, în 2003.

Kerslake s-a retras în 2007 din cauza problemelor de sănătate, dar a continuat să aibă câteva proiecte solo. În 2018, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la prostată în fază terminală şi i-a spus lui Osbourne că ultima dorinţă a sa era să primească certificările cu platină pentru „Blizzard of Ozz” şi „Diary of a Madman”, iar el i le-a conferit. Bateristul a cântat ultima dată live pe 14 decembrie 2018, alături de Uriah Heep la Londra, când s-a alăturat trupei pentru piesa „Lady in Black”.