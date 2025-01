Legătura puțin știută dintre coiful viking și cel corintic de la Iași și cel de aur de la Coțofenești – FOTO

Astfel, artefactul viking găsit în Siret fusese ascuns de către un inginer care lucrase la barajul din Pașcani, iar al doilea, cel corintic, era dosit în podul unei case din localitatea Alexandru cel Bun. Oamenii de cultură din Iași au sesizat poliția care în urma cercetărilor, au reușit să găsească cele două coifuri. În articolul de mai jos, citiți pe larg, povestea furtului și găsirii de către polițiști a celor două obiecte antice scoase din râul Siret.

Istoria coifului viking

Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice furate de la muzeul din Olanda au suscitat mult interes zilele acestea. În fiecare zi, polițiștii din Olanda găsesc noi indicii cu privire la furtul spectaculos pus la cale pentru a sustrage artefactele românești. Și la Iași sunt două coifuri valoroase din punct de vedere arheologic și care au fost descoperite recent, în ultimii ani, pe teritoriul județului Iași. În privința coifului viking, acesta se află în prezent la restaurare, la Complexul Muzeal din Palatul Culturii. „După ce o să fie restaurat, va fi prezentat publicului. Este un artefact valoros pentru Iași”, ne-a spus Andrei Apreotesei, managerul instituției. Artefactul are o istorie în spate însă a fost și mai spectaculoasă încercarea de a-l fura. În februarie 2021, o anchetă fulger a poliţiştilor din Iași a depistat artefactul la un inginer care lucrase la barajul de la Lunca, Paşcani. Cei care au atras atenția asupra dispariției lui au fost specialiştii în istorie, care ştiau de descoperire. Obiectul a fost găsit de o echipă de muncitori în anul 2010, în râul Siret. Potrivit unor surse judiciare, persoana care și-l însușise îl ţinea ascuns de câţiva ani buni, la domiciliul său din judeţul Vrancea. Poliţiştii s-au mobilizat după ce mai mulţi oameni de cultură şi istorici au semnalat dispariţia artefactului, public mai existau doar fotografii şi reproduceri desenate. Istoricul ieșean Vasile Cotiugă avea fotografii cu artefactul, realizate tocmai în anul 2010. Acesta împreună cu un alt pasionat de istorie, Radu Oltean, au sesizat opinia publică despre dispariţia acestui coif. „Prin anul 2011 a venit un cetăţean care lucra în echipa de muncitori şi care a găsit coiful. Mi-a arătat nişte fotografii cu artefactul. Obiectul a fost găsit de către muncitori, în zona Siret. Apoi nu am mai auzit nimic de acest coif. Însă, prin anul 2017, am vorbit cu nişte poliţişti de la patrimoniu cărora le-am adus în atenţie faptul. Este bine că au găsit acest coif, care are o valoare mare, mai ales istorică”, ne-a spus în 2021 profesorul şi istoricul Vasile Cotiugă. După ce a fost recuperat de către polițiști și adus la muzeul din Iași, a fost cât pe ce să fie „luat” de către reprezentanții Muzeului Național de Istorie din București, însă s-au lovit de opoziția muzeografilor din Iași, instituția fiind condusă la acea vreme de către Luminița Stratulat. Coiful se află în prezent în restaurare la Iași.

Artefactul a fost găsit la scăldat, în Siret

Al doilea coif care a fost pe punctul de a fi furat este cel corintic, din bronz, găsit în râul Siret și recuperat tot de către polițiști, în anul 2021. Obiectul a stat mulți ani ascuns în podul unei case din localitatea Alexandru cel Bun și ar mai fi stat mult timp acolo, dacă nu ar fi apărut poze pe internet, postate de către un „vânător de comori” din Roman. Artefactul a fost descoperit întâmplător în 2014 în albia râului Siret, pe raza comunei „Alexandru Ioan Cuza”, județul Iași, și recuperat de Inspectoratul Județean de Poliție Neamț în anul 2021, când a intrat în custodia Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași. De altfel, coiful de războinic datează de acum 2.500 de ani. Artefactul a fost găsit de către un ieşean în timp ce se scălda, apoi a fost ascunsă în podul casei sale, şi numai un miracol a făcut ca armura să nu ajungă pe piaţa neagră internaţională a vânzătorilor de vestigii istorice. Valoarea vestigiului pe piaţa neagră ar fi fost de zeci de mii de euro. Jurnaliştii „Ziarului de Iaşi” au mers în 2021 în comuna Al.I. Cuza, la ieşeanul care l-a găsit pentru a afla povestea găsirii coifului, care ar fi datat ca fiind din secolele VI sau V înainte de Hristos. Fermierul care l-a găsit a mers cu jurnaliştii pe malul râului Siret şi le-a arătat locul în care a găsit artefactul. Acesta se numește Radu Zaina și avea la vremea respectivă 51 de ani. În momentul în care a fost abordat de reporterii ZdI, el stătea discuta, în fața porții sale, cu un vecin. Speriat că ar putea ajunge la închisoare, Zainea ne-a povestit atunci cum a găsit coiful corintic. „În urmă cu vreo trei ani (n.r.-2014), mă aflam la scăldat împreună cu mai mulţi. Siretul trece foarte aproape de localitatea noastră. Am intrat în apă în jurul orei 14. Am intrat până la brâu. La un moment dat, cum călcam fundul apei, am agăţat cu un picior ceva de tablă. M-am băgat în apă şi am ridicat obiectul respectiv. Am crezut iniţial că este un craniu de om. Coiful era plin de mâl galben în interior, cel mai probabil a fost adus de vreo viitură, de departe. Am mers la mal şi l-am spălat bine. Apoi m-am decis să îl duc la poliţie”, ne-a povestit omul. Acesta spune că poliţistul a ridicat din umeri atunci când a văzut obiectul arheologic. „I l-am arătat şefului de post, iar el a zis că nu ştie ce să facă în acest caz. Mă gândeam că poate îl dă la muzeul de la Ruginoasa. Poliţistul mi-a atras atenţia să nu îl vând sau să îl dau cuiva. Aşa am şi făcut. L-am pus într-o pungă şi apoi l-am depozitat în podul casei. Până a venit poliţia şi mi-au răscolit toată casa….”, povesteşte omul.

De ce ar fi fost aruncat în apă

În prezent, coiful corintic se află la expoziție în Palatul Culturii și poate fi văzut de către oricine. Coiful este puțin „boțit” în vârf, iar muzeograful Ioan Ieațcu, doctor în istorie, ne-a explicat ieri motivul, chiar la fața locului. „Nu a fost lovit în luptă, nu sunt semne. Arată așa din alte motive, posibil să fi fost lovit în alte circumstanțe. De altfel, coiful este datat în secolul V Î. Hr. Acesta a fost găsit în apă deoarece, credem noi, a fost aruncat ca o ofrandă pentru zeii războiului. Cei care învingeau în luptă luau coifurile și alte lucruri ale celor învinși și le aruncau în apă. Ar fi o posibilitate”, ne-a spus muzeograful. În partea de sus, obiectul este subțire, iar partea frontală mai groasă, mai ales în zona frunții, ochilor și a nasului.

Tezaurul princiar getic de la Cucuteni-Băiceni

În prezent, Iașul are un tezaur asemănător cu cel furat din muzeul din Olanda: tezaurul princiar getic de la Cucuteni-Băiceni, numai că acesta se află la București, la Muzeul Național de Istorie, închis din anul 2002. Acesta și alte șase tezaure descoperite de-a lungul timpului în județul Iași au fost transferate la București pe timpul dictatorului Nicolae Ceaușescu. De fapt, în anul 1970, se înființa la București Muzeul Național de Istorie a României, instituție care urma să ilustreze evoluția societății omenești de pe tot teritoriul României, din cele mai vechi timpuri și până în „epoca de aur”. Fiind cel mai mare muzeu de istorie și arheologie, acesta trebuia să dispună de un patrimoniu impresionant ca valoare și ca mărime. Prin urmare, în perioada lui Ceaușescu au fost luate, cu titlu de transfer, foarte multe obiecte deosebit de valoroase din toată țara. De la Iași au fost transferate, pe baza unui proces-verbal, în perioada 1974-1975, câteva obiecte clasate la tezaur. Cel mai valoros ar fi tezaurul princiar getic de la Cucuteni-Băiceni, sec. IV î.Hr. În componența sa sunt artefacte din aur, cu caracter ritualic și apotropaic, majoritatea în stare fragmentară. Principalul obiect din acest tezaur este un coif de tip mithraic, cu diferite reprezentări simbolice. Alături de acesta se regăsesc două brățări spiralate, un colan, aplice de harnașament și decorațiuni vestimentare.

