Legătura subtilă dintre democrația de masă, deficite și bugetul ca un card de credit fără limită

România ultimului deceniu trăiește pe datorie, iar clasa politică tratează deficitele bugetare ca pe un joc video fără consecințe. Problema nu e doar la politicieni, ci și la noi, alegătorii: vrem totul acum și respingem orice voce care vorbește despre austeritate sau reformă. Deficitul bugetar a ajuns la aproape 10% din PIB, dar nici măcar în ceasul al XII-lea se pare că nimeni nu s-a dezmeticit încă din beție. Toată lumea este nemulțumită.

Chiar dacă vă spun altceva, politicienii nu au soluții rapide pentru avalanșa de cereri. Ce fac? Împrumută bani și adâncesc deficitele. România ultimilor zece ani este manualul perfect al acestei practici: guverne care au cumpărat liniște socială și voturi pe datorie, amânând nota de plată pentru generațiile următoare. Toate partidele care s-au perindat la conducere și chiar și cele din opoziție sunt vinovate. Acest comportament vicios poate fi observat la AUR, SOS, POT, partide din opoziție, care critică ultimele măsuri ale Guvernului în loc să vină cu soluții reale bazate pe date certe. Politicienii din aceste partide amețesc oamenii cu propaganda ieftină. Nimic constructiv. A se vedea calul alb al lui Călin Georgescu sau reducerea de taxe vânturată prin campanie de mai toți candidații. Nici partidele de la putere, mai ales PNL și PSD, nu se comportă mai responsabil, chiar dacă răul creat li se datorează aproape în totalitate.

Iar noi, alegătorii, suntem complici. Populația și mediul de afaceri pun aceeași întrebare: „Ce ne dați?” Dacă răspunsul este „nimic”, imediat sărim în barca celor care promit că ne aduc luna și stelele pe pământ sau abolesc gravitația. Politicienii care vorbesc despre restructurare, disciplină și tăieri sunt eliminați din joc înainte de primul tur de scrutin. În democrația de masă nu câștigă cel responsabil, ci cel care promite mai mult. Și totul se reduce la un calcul cinic: ce grup e mai numeros și cum îi pot cumpăra votul.

Și pentru că nimeni nu este tras la răspundere pentru deficite – nici premierul, nici ministrul finanțelor, nici Parlamentul – împrumuturile sunt tratate cu o ușurință criminală. Nimeni nu plătește personal pentru gaura lăsată în buget. Statul devine un card de credit fără limită, folosit de politicieni pentru a plăti populismul electoral. Chiar dacă populația poate să-i demită pe politicienii iresponsabili odată la patru ani, nu este de ajuns. Cei vinovați pot pleca bine-mersi în vacanță fără ca vreunul să pățească ceva. Mai mult, vin și dau lecții celor care încearcă să stingă incendiul.

Există o soluție, dar este greu de vândut: un stat mai mic, redus la servicii esențiale – justiție, apărare, infrastructură – și mai puține promisiuni imposibil de finanțat. Lecția comunismului este limpede: cu cât statul promite mai mult, cu atât falimentul vine mai repede. În ciuda căderii cu zgomot a statelor din blocul socialist, în ciuda multiplelor suferințe, ideea de comunism încă este îmbrățișată de foarte multe persoane, de altfel persoane care par a fi responsabile.

Dilema e aproape imposibil de spart: cum să convingi o majoritate să voteze responsabilitate și sacrificiu pe termen scurt, când există mereu cineva gata să promită lapte și miere pe datorie? Cine îndrăznește să spună adevărul pierde alegerile. Cine minte frumos, câștigă. Și până când nu vom înțelege asta, România va continua să trăiască din împrumuturi, sperând că viitorul va plăti factura. Când balonul de săpun se va sparge, vom vedea că am trăit din iluzii, iar politicienii au profitat de naivitatea noastră, și în timp ce ei s-au îmbogățit, noi am căpătat doar firimiturile de la masa lor. Când vom înțelege că fiecare dintre noi este responsabil pentru destinul personal, iar statul nu se poate transforma într-o entitate care să ne influențeze viața, atunci vom putea spera că dilema va fi rezolvată. Până atunci vom alerga în cerc la fel ca șoriceii de laborator și vom fi prostiți cât de frumos este în socialism și în comunism.

