Legăturile controversate ale lui George Simion cu Iașul: între marșuri unioniste, alianțe de conjunctură și clipuri electorale sado-maso

Candidatul AUR și-a făcut apariția la Iași odată cu înscrierea, în 2008, la un program de masterat la Universității „Alexandru Ioan Cuza” – „Istoria Comunismului Românesc”. „Parcă nici nu ar fi fost la cursurile mele și ale colegilor mei. Dl. Simion nu pare să fi învățat ceva din istoria secolului trecut, nu pare să fi reținut ceva despre grozăviile întâmplate în România, în Europa și în lume tocmai ca urmare a extremismului care a mai mărșăluit cândva pe străzi, care a mai atacat și ocupat instituții, care a stigmatizat și pus la zid indivizi și comunități”, declara anul trecut, pentru „Ziarul de Iași”, istoricul Dorin Dobrincu, îndrumător al lui George Simion la elaborarea lucrării de disertație.

În perioada 2012 – 2018 George Simion a organizat, anual, marșuri unioniste la Iași cu ocazia sărbătorilor naționale, prin intermediul platformei Acțiunea 2012, mișcare unionistă pe care a fondat-o. De regulă, marșurile atrăgeau participarea a câtorva mii de simpatizanți. În această perioadă, Simion și-a creat o legătură și cu primarul Mihai Chirica: edilul-șef al Iașului l-a sprijinit pe acesta în candidatura sa independentă la Parlamentul European.

Susținerea edilului a mers până într-acolo încât sediul Primăriei Iași i-a fost pus la dispoziție lui Simion pentru a filma un clip electoral cu scene sado-maso. În imagini apăreau două încăperi importante ale municipalităţii: un birou al secretariatului tehnic şi sala 23, cameră unde au loc, de regulă, şedinţe ale diverselor comisii ale Primăriei. Aventura din Palatul Roznovanu a lui Simion i-a adus acestuia 5.827 de voturi în județul Iași la alegerile europene (1,7% din total).

Ulterior, după înființarea AUR, relațiile între Simion și Chirica s-au tensionat, iar primarul s-a dezis public de practicile fondatorului AUR. În 2021, Mihai Chirica spunea despre Simion că „intențiile lui reale pleacă pe o frustrare sau un dereglaj de personalitate” și sublinia că acesta se crede „o persoană mesianică”. În anii următori, cei doi au intrat într-un conflict deschis care a atins punctul culminant în vara anului 2024: Simion a descins în cartierul de vile unde locuiește primarul și a încercat să ajungă la locuința edilului, dar a fost oprit de vecini. „Îmi este groază să mă gândesc câți români a înșelat în țară și în diaspora și mă angajez să repar acestea! Vă rog să mă iertați cei care mi-ați dat încredere lângă Simion, dar s-a umplut paharul!”, a fost reacția primarului Chirica la vremea respectivă (vezi declarația integrală).

Unul dintre incidentele în care a fost implicat liderul AUR la Iași s-a petrecut în 2022, cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române. Un participant la manifestările din Piața Unirii l-a stropit cu cerneală pe George Simion. Unele voci din societatea civilă au speculat că incidentul ar fi fost înscenat în încercarea candidatului AUR de a-și crește capitalul electoral.

„Nu am nicio înţelegere cu George Simion, nu am nicio legătură cu AUR sau cu el. Dimpotrivă, am idei bine întărite şi nu sunt de acord cu modul în care ei se manifestă. Nu sunt înscris în niciun partid”, declara pentru „Ziarul de Iași” bărbatul care l-a stropit pe Simion.