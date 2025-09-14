Legendele Politehnicii se răsucesc în morminte! Echipa Capitalei Moldovei a fost bătută clar de formația unei comune de 9.000 de locuitori!

Afumați: Y. Stanciu – Nicola, Robicek, Diomande, A. Lazăr (70 Păun) – Zaina, Onur – A. Enache (77 Bamba), M. Ioniță (77 Pitulac), Iamandache (85 Atanase) – Fatai (70 Mbanga).

Antrenor: Vasile Neagu.

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Elo, R. Farcaș (76 Șeroni) – Ghindovean, D. Iancu (56 Ofori) – Ștefanovici, R. Gligor (46 Hrib), Bruninho (46 Ferhaoui) – Tiehi (56 Alounga).

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Cartonașe galbene: Lazăr (5) – Iancu (26), R. Gligor (45), Inglada (45^2), Farcaș (56).

Arbitri: Horia Mladinovici, Ionuț Bobe, Mihai Ionescu.

1-0, min. 51: Nicola a centrat de pe dreapta, Iamandache a reluat cu capul, de lângă Opriș;

2-0, min. 89: după un contraatac, Mbanga i-a pasat lui Diomande, care a șutat din careu, lateral dreapta.

Politehnica Iași a mai bifat sâmbătă încă o rușine imensă. Formația Capitalei Moldovei, alimentată în ultimii ani cu milioane de euro din buzunarul ieșenilor, a cedat la Afumați, cu 0-2, pe terenul unei echipe foarte modeste, care duce în țară numele unei comune de 9.000 de locuitori. Mai grav, rezultatul nu este deloc întâmplător, ci o consecință firească a jocului etalat de cele două grupări.

Vorbe multe, fapte puține

Discursurile mobilizatoare ale antrenorului Iașului, Tony, care conțin des același fraze, au ținut (și) sâmbătă doar pentru naivi. Pe teren, Poli, cu tehnicianul ei rămas într-un hotel, după ce a reușit „performanța” de a încasa patru cartonașe galbene în primele cinci etape, a fost încă din start o echipă palidă, fără vlagă, cu probleme musculare dese, în ciuda pauzei competiționale de două săptămâni. Deși formată din jucători de rang doi și trei, Afumați a profitat și a controlat des un prim act cu o singură ocazie de gol, uriașă, irosită de Fatai (33), care a reluat slab, cu capul, din careul mic. În rest au mai fost câteva faze de poartă, de ambele părți.

Prăbușire după pauză

Simțind „miros de sânge”, ilfovenii au căpătat curaj la pauză, necunoscutul Vasile Neagu, care lucrează de o viață la Afumați, bătându-l clar pe Tony și pe asistenții lui necalificați. Dezastrul pentru Poli a început în minutul 51, când Iamandache a marcat ca la antrenament. Golul nu a trezit Iașul, ale cărui replici, semnate de Ferhaoui (58) și Ofori (71) au fost ridicole. Prima ocazie adevărată a Iașului a apărut abia în minutul 79, când stoperul Șeroni, care a jucat mai des atacant la Iași, a trimis în bară, cu o execuție spectaculoasă.

Mai aproape de retrogradare decât de play-off!

CS a replicat imediat și a închis meciul în minutul 89, când un stoper care a jucat… stoper, Diomande, a finalizat un contraatac purtat în superioritate numerică.

Astfel, Politehnica a suferit o nouă înfrângere care face ca legendele locale să se răsucească în morminte și a ajuns mai aproape de retrogradare decât de play-off într-un sezon în care obiectivul ferm este promovarea.

