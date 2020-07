Lenovo Legion va ataca și piața de smartphone-uri (P)

Lenovo și-a creat într-un timp relativ scurt un nume cu autoritate în piața de gaming. Legion este sinonim cu performanța, design-ul agresiv și angular apreciat de către jucători din lumea întreagă și, nu în ultimul rând, cu senzația că orice achiziție este o alegere foarte bună.

Compania și-a extins gama de produse în zona de periferice, pentru a oferi jucătorilor toate produsele de care au nevoie atunci când stau într-un scaun confortabil, la masă. Însă gaming-ul nu se rezumă doar la desktop sau la laptop. Nu, aici nu vorbim despre consolele Sony, Nintendo sau Microsoft. De aproximativ doi ani, gaming-ul mobil l-a depășit pe cel convențional din punct de vedere al încasărilor. Marile companii au remarcat acest lucru, iar dispozitivele și accesoriile de gaming dedicate celor care preferă portabilitatea înainte de toate au început să împânzească piața.

Zvonurile despre un Lenovo Legion în calitate de smartphone au apărut de câteva luni. Acum că Lenovo a confirmat existența acestui model, iată la ce ne putem aștepta din partea chinezilor.

Majoritatea smartphone-urilor de gaming sunt concentrate pe o mică suită de funcții. Aceste funcții pot exista și pe smartphone-urile obișnuite, dar, deoarece aceste telefoaneau o gamă largă de utilități, astfel de performanțe excesive nu sunt apreciate de publicul larg. Telefoanele de gaming tind să aibă ecrane cu rată mare de refresh. Ideea este că ecranele obișnuite ale telefoanelor sunt deja oarecum neadaptate pentru jocuri, așa că este important a avea o imagine cât mai clară posibil în timpul mișcării. Telefoanele de gaming trebuie de asemenea să ruleze rapid, motiv pentru care au nevoie și de procesoare rapide. Ultimul detaliu de care gamerii țin cont este, de obicei, o durată de viață a bateriei chiar mai bună decât media pieței sau o încărcare foarte rapidă, astfel încât sesiunile de joc să nu fie întrerupte pentru foarte mult timp.

Telefonul Lenovo Legion anunțat recent ar putea avea toate acestea, plus alte câteva lucruri în plus. În ceea ce privește specificațiile, GSM Arena arată că viitorul Lenovo Legion va fi echipat cu un procesor octa-core Snapdragon 865 și 12 GB RAM. Ecranul de 6,6 inci, care rulează la standardul Quad HD, rezoluția 1440p a majorității smartphone-urilor high-end, are o rată de actualizare ridicată de 144 Hz și acceptă HDR10 +. Dispozitivul are o configurație cu cameră duală pe spate, cu un obiectiv cu unghi larg de 64 MP și un obiectiv ultra-larg de 16 MP. Camera sa frontală este de 20 MP, iar telefonul poate filma video în 4K la 30 de cadre pe secundă. De asemenea, are încărcare rapidă de 90 W prin USB-C, suport Wi-Fi 6, Bluetooth LE și touch sampling ultra-radip, de 270 Hz pentru a-l face să fie cât mai receptiv la atingeri.

Telefonul Lenovo Legion nu va fi construit ca alte telefoane

Aceste specificații înseamnă că telefonul Lenovo Legion va fi comparabil cu celelalte smartphone-uri 2020 de top, precum intens zvonitul Samsung Galaxy Note 20. Însă cele mai interesante detalii despre noul telefonul Legion sunt alegerile pe care Lenovo le-a focalizat pe gaming.

Cele mai vizibile detalii au legătură cu camerele telefonului. Gama de camere duale din spate diferă de majoritatea telefoanelor moderne, deoarece nu are o „cocoașă” a camerei: zona ridicată din spatele noilor telefoane care găzduiește senzorii și lentilele. În schimb, este un design plat care, pe baza simulărilor grafice,este ales pentru a maximiza contactul telefonului cu suprafețele cu care ia contact. Cel mai important, sistemul camerei este localizataproape de centrul telefonului. Modelele convenționale plasează sistemul de camere în partea superioară, fie în centru, fie într-un colț al telefonului. Această alegere ferește lentilele celor două camere de degetele utilizatorilor, în momentul în care aceștia folosesc telefonul în modul orizontal. Dorința de a da la o parte elementele intruzive continuă și în cazul camerei frontale. Trendul actual este cel al camerelor de tip „perforație”, însă Lenovo Legion pare să înoate contra curentului. Acesta folosește o cameră pop-up care alunecă de pe partea laterală a telefonului, asigurând că nu deranjează mâna jucătorilor.

Cu toate că acest detaliu nu este confirmat, XDA Developers afirmă, prin intermediul unui clip teaser, că noul smartphone de la Lenovo va avea un sistem dedicat de răcire. Procesoarele pentru smartphone-uri continuă să se îmbunătățească, dar pe măsură ce procesele devin mai pretențioase, telefoanele se vor încălzi și ele. Teaser-ul este incredibil de vag în ceea ce privește sistemul de răcire al telefonului, iar articolul a fost capabil să obțină doar traduceri aproximative, dar videoclipul spune că telefonul are componente dedicate pentru „răcire de lungă durată”.

Aceste idei de design unice sunt exemple perfecte de ce telefoanele de jocuri diferă de telefoanele standard. Telefoanele high-end vor avea specificații și viteză similare modului în care evoluează industria. Cu toate acestea, componentele fizice ale telefonului pot fi încă modificate pentru a-l transforma într-un dispozitiv specializat. Acest tip de inovație va deveni mai obișnuit, deoarece mai multe dispozitive mobile sunt construite pentru a rula jocuri solicitante. Lenovo a afirmat că telefonul va fi disponibil în iulie.