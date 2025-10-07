Leo Grozavu face minuni la FC Botoșani. Moldovenii sunt lideri în campionat, după 12 etape

Gazdele au primit penalti încă din minutul 2, după ce George Cîmpanu a fost faultat în careu de portarul Dejan Iliev, iar Mitrov a transformat în minutul 4. După 7 minute Costache a egalat pentru oaspeţi, cu un şut din interiorul careului. În minutul 25 Alin Roman a înscris, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. UTA a mai avut un gol anulat, în minutul 30, la Vali Costache, tot pentru ofsaid, iar gazdele au replicat prin ocazia uriaşă a lui Mitrov, din minutul 48.

Mailat a stabilit scorul final în minutul 73 şi FC Botoşani a obţinut a cincea victorie consecutivă, urcând pe primul loc al clasamentului, cu 25 de puncte. UTA are 16 puncte şi e pe locul 8.

Leo Grozavu: „În etapa a 12-a nu se dă niciun premiu”

La finalul partidei din Botoșani, fostul tehnician al Politehnicii Iași a spus că deși este o reușită incredibilă ce a reușit aici, la echipa locală, echipa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ.

„Pentru moral, pentru încredere, este bine. Dar în etapa a 12-a nu se dă niciun premiu. Trebuie să rămânem umili. Vom fi trataţi cu mult mai multă seriozitate de toată lumea, e meritul băieţilor, azi a fost un teren dificil şi au arătat caracter, s-au luptat pentru fiecare minge. Chiar felicit UTA şi pe Adi Mihalcea pentru partida de astăzi. În condiţiile unui teren foarte greu, cred că a fost un meci spectaculos. La pauză le-am şi spus că am făcut o primă repriză modestă, am intrat foarte prost în joc, puteam să primim gol în secunda 30, apoi am primit acel penalty şi avut încă un moment de încredere. La pauză am trezit un pic lumea din amorţire, jucătorii care au intrat, au intrat cu un mare plus. Aici s-a făcut, probabil, diferenţa”, a declarat Leo Grozavu.

Publicitate și alte recomandări video